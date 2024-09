Il volley femminile riparte da Courmayeur

COURMAYEUR (AOSTA)-- Dopo un 2024 entrato di diritto nella leggenda, non poteva esserci location migliore per inaugurare il nuovo anno della pallavolo femminile. Sotto le pendici dei 4810 metri d’altezza del “Tetto d’Europa”, il Monte Bianco, in una delle mete turistiche più rinomate d’Italia, la splendida Courmayeur, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport domani venerdì 20 settembre, daranno il benvenuto ai loro ospiti per la tradizionale kermesse di inizio stagione: la Presentazione dei Campionati 2024-25 , condotta all'interno del Courmayeur Cinema come d’abitudine da Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta e in diretta su Rai Sport a partire dalle 12. A poco più di un mese dall’urlo di gioia che ha risuonato in tutto lo Stivale le campionesse olimpiche dell’Italia di coach Julio Velasco si ritroveranno insieme, per la prima volta dall’oro di Parigi, rivivendo i momenti più belli di un’avventura storica. Si ripercorrerà poi la stagione stellare vissuta dai club italiani, capaci di vincere tutte e tre le competizioni europee 2024 con Conegliano (CEV Champions League) in finale contro Milano, Chieri (CEV Cup) e Novara (CEV Challenge Cup). Sarà il momento di consegnare i premi della passata stagione, celebrando l’impresa della formazione trevigiana, campione di tutto, e le prestazioni di giocatrici e allenatori che hanno animato “il Campionato più bello del mondo”. Successivamente si guarderà al futuro, alla stagione 2024-25, con un’anticipazione della Supercoppa Fineco di Roma, in programma il 28 settembre. Infine verrà presentata la Courmayeur Cup, il prestigioso torneo che farà da preludio al campionato, con le migliori quattro formazioni della passata stagione.

La grande novità della stagione 2024-25 sarà la Courmayeur Cup, l’esclusivo torneo amichevole organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con Master Group Sport. Prosecco Doc Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara si affronteranno venerdì 20 e sabato 21 settembre al Courmayeur Sport Center, mettendo in mostra i nuovi roster pronti a darsi battaglia fino a maggio. Uno spettacolo unico, che raccoglierà il meglio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e della pallavolo mondiale.



Le pantere campionesse di tutto lo scorso anno, Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Champions League, si presenteranno con un pacchetto di schiacciatrici praticamente rinnovato: insieme a Martyna Lukasik, miglior schiacciatrice della VNL 2023, due leggende come la brasiliana “Gabi” Guimaraes e la cinese ex Scandicci Zhu Ting agli ordini di coach Daniele Santarelli. Un roster sempre più ricco, già in grado di dominare la scena europea negli ultimi anni, formato tra le altre da tre ori olimpici come Monica De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr e diverse stelle come Joanna Wolosz e Isabelle Haak.



Avversaria delle trevigiane nella gara delle 20.30 del venerdì sarà Novara, guidata da coach Lorenzo Bernardi, terzo allenatore nella spedizione azzurra a Parigi culminata con l’oro. Anche per le zanzare vera e propria rivoluzione in banda: arrivati da Firenze due dei migliori posti 4 della passata stagione, Lina Alsmeier e Mayu Ishikawa, e dalla Russia Tatiana Tolok, con l’unica conferma di Hanna Orthmann, impegnata però lo scorso anno nella riabilitazione post rottura del crociato e di fatto mai scesa in campo con le compagne. Importante anche l’innesto della best blocker dell’ultima Serie A, Maja Aleksic, chiamata a sostituire capitan Cristina Chirichella, andata invece a rinforzare proprio Conegliano.



Alle 17.30, la prima sfida del torneo sarà quella tra Scandicci e Milano. Le vice campionesse d’Italia hanno confermato la spina dorsale dello scorso anno: Maja Ognjenovic ed Ekaterina Antropova formeranno una delle diagonali più temibili del campionato, Britt Herbots e Ana “Carol” garantiranno punti ed esperienza. A cambiare è stata invece la panchina, con l’arrivo del francese Stéphane Antiga, campione del mondo alla guida della Polonia nel 2014 e dal 2019 allenatore del Developres Rszezow. Sotto la sua guida, le toscane ritroveranno anche Brenda Castillo e Camilla Mingardi, tornate dopo le esperienze a Milano e Vallefoglia, e altri innesti utili alle rotazioni come Giulia Gennari e la centrale belga Indy Baijens.



Nuovo allenatore anche per le vice campionesse d’Europa: dopo l’anno al Fenerbahce e la vittoria della Sultanlar Lig e della coppa nazionale turca, Stefano Lavarini tornerà in Serie A pronto a guidare un team in cerca del primo trofeo italiano dopo le finali degli ultimi anni. Confermate le campionesse olimpiche Alessia Orro, Myriam Sylla e Paola Egonu, a cui si aggiungeranno la capitana della spedizione di Parigi 2024 Anna Danesi, di ritorno dopo due anni a Novara, e Elena Pietrini, attualmente alle prese con un infortunio che la terrà fuori per qualche mese. Completamente rinnovata la batteria di liberi: saranno la francese Juliette Gelin e la nipponica Satomi Fukudome a difendere i colori meneghini.



Per chi non sarà a Courmayeur ci sarà modo da casa di vedere in azione le campionesse della pallavolo. In Italia, Rai Sport manderà in onda entrambi i match serali (venerdì e sabato alle 20.30) sul canale 58 del digitale terreste, mentre in streaming DAZN, pronta a rafforzare la propria presenza nel mondo del volley, trasmetterà tutti e quattro i confronti della due giorni (17.30 e 20.30). All’estero invece, sarà Volleyball TV la piattaforma streaming di riferimento per le quattro sfide, con due opzioni di telecronaca, inglese e portoghese, per tutti i fan sparsi nel mondo, mentre in TV non mancherà il supporto di Rai Italia per i match delle 20.30.