Starting Six: subito spettacolo in A1 Femminile

In Match&Play l’analisi su quanto avvenuto nel turno di apertura e delle emozioni offerte su tutti i campi a partire dallo spettacolare primo set al Pala Bus Company tra la Wash4Green Pinerolo e la Numia Vero Volley Milano: fantasmagorico 40-38 per le padrone di casa, con 9 punti di Sylla e 8 a testa per Daalderop e Sorokaite. Dopo il colpo subito, le ragazze di coach Lavarini non fanno però più sconti e chiudono la pratica 1-3. Vittorie non facilissime, ma comunque sicure, per Scandicci nell’anticipo contro Cuneo e per Conegliano in casa contro Busto Arsizio. Due match si sono conclusi al tie break: Chieri che fa registrare una parziale sorpresa superando nel derby l’ambiziosa ma incompleta Novara, e Firenze che fa valere il fattore campo contro Vallefoglia. Bel colpo di Bergamo sul campo della neo promossa Perugia e sofferta vittoria di Roma sull’esordiente formazione di Talmassons, alla prima assoluta in A1.

Overthestat ci presenta le prime protagoniste del campionato appena iniziato. La ceca di Roma Orvosova con 27 punti è la top scorer di giornata che precede Malwina Smarzek (23 punti) e le due novaresi, la giapponese Yuki Ishikawa e la russa Tatiana Tolok, entrambe con 22 punti. Gaia Giovannini è la regina degli ace, con 5 battute vincenti messe a segno. La bosniaca Božana Butigan è stata la più efficacia a muro con 8 block vincenti.

La rubrica si conclude presentando l’edizione 2025 del FantaLVF che tanto successo ha raccolto lo scorso anno con oltre 30000 squadre iscritte. Alcune novità nell’attribuzione dei punteggi renderanno tutto più accattivante e coinvolgente per i partecipanti.