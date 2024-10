Milano lascia un set ma batte Chieri

MONZA- Terzo successo di fila e punteggio pieno in classifica per la Numia Vero Volley Milano: la formazione allenata da coach Lavarini non sbaglia l’impegno infrasettimanale contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, un g ustoso anticipo della 13^ Giornata della Serie A1 Tigotà , passaggio obbligato dato l’impegno al Mondiale per Club delle meneghine, in programma in Cina dal 16 al 22 dicembre.

La gara della Opiquad Arena termina, quindi, 3-1 a favore della Numia Vero Volley Milano: un match che si rivela scoppiettante nei primi tre set, di cui il terzo vinto proprio dalla formazione piemontese, ma nel quarto e decisivo parziale le locali tracciano il solco sin dalle prime battute, chiudendo il parziale per 25-14 e festeggiando altri tre, importantissimi punti in classifica. MVP della serata Helena Cazaute, protagonista indiscussa con 20 punti a referto, ma si segnalano anche le ottime prestazioni di Sylla, Daalderop e Omoruyi, seconda top-scorer della gara a una sola distanza dall’avversaria francese.

I protagonisti-

Helena Cazaute (Numia Vero Volley Milano)- « Secondo me siamo sulla strada giusta: in allenamento stiamo lavorando molto bene e questa sera, anche se abbiamo perso il terzo set, non abbiamo mollato, lottando su ogni pallone. Si è creata una bella atmosfera in campo e questo sarà un aspetto importante per il prosieguo di tutta la stagione ».

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Oggi ci sono mancate un po' la costanza e la spinta che abbiamo avuto nel terzo set. Siamo una squadra molto rinnovata che sta lavorando tanto in palestra e sono convinta che si vedranno i risultati. In questa partita si sono visti parzialmente nel primo e nel secondo set, nel terzo abbiamo fatto mostrato come possiamo giocare, mentre nel quarto è venuta un po' meno l'attenzione e forse c'è stato un calo. Dobbiamo essere contente e ripartire dal terzo set, è quello a cui miriamo, lavoreremo per raggiungere e mantenere sempre quel livello ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 3-1 (25-20 26-24 25-27 25-14) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Sylla 17, Danesi 8, Cazaute 20, Daalderop 16, Heyrman 12, Orro 9, Fukudome (L), Kurtagic 3, Konstantinidou. Non entrate: Guerra, Tesoro (L), Marinova, Guidi, Gelin. All. Lavarini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Skinner 15, Zakchaiou 9, Gicquel 3, Omoruyi 19, Alberti 6, Van Aalen 2, Spirito (L), Buijs 7, Anthouli 2, Lyashko 1, Guiducci, Gray. Non entrate: Rolando (L), Carletti. All. Bregoli.

ARBITRI: Zanussi, Santoro.

Durata set: 25', 29', 33', 24'; Tot: 111'.

MVP: Helena Cazaute (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2782