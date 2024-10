Starting Six: Milano-Novara che sfida !

ROMA-Nella puntata odierna di Starting Six Pasquale Di Santillo ci racconta quello che avviene nell’universo femminile, alla vigilia del terzo turno di campionato. Si parte dall’analisi dell’esonero di Stéphane Antiga da parte di Scandicci, nonostante i due successi nelle prime due giornate. Secondo la società una diversa visione sulla gestione della squadra ha portato al cambio di rotta, ma forse dietro c’è dell’altro e all’ingaggio di Marco Gaspari che torna in pista dopo il divorzio da Milano. Fra le operazioni di mercato concretizzatesi in settimana l’ingaggio del libero Anja Mazej da parte di Novara, in attesa del ritorno in campo di Eleonora Fersino, in recupero dopo l’infortunio. Una particolare menzione per la Smi Roma che ha superato i 32i di finale di Challenge Cup vincendo la gara di ritorno sul campo del Kelteks Karlovac, dopo aver dominato anche la gara di andata nel Palazzetto dello Sport capitolino. Nella lunga disamina di Di Santillo uno sguardo anche ai due anticipi della 13a giornata che hanno visto Milano e Conegliano (che in dicembre affronteranno il Mondiale per Club) battere rispettivamente Chieri e Perugia. I riflettori poi si spostano sulla giornata che andrà in scena nel weekend. Si parte con l’anticipo fra Pinerolo e Cuneo, un derby che vedrà in campo due formazioni ancora a 0 punti e alla ricerca di un risultato positivo scaccia crisi. Fra le partite del programma domenicale spicca il big match fra Milano e Novara e la sfida del Palazzetto di Viale Tiziano fra Roma e Conegliano. C’è curiosità per vedere l’esordio sulla panchina di Scandicci nel match che opporrà le toscane a Perugia. Completano il programma Chieri-Firenze, Bergamo, all’esordio fra le mura amiche, che ospita Talmassons, Vallefoglia-Busto Arsizio.