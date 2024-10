Starting Six: Novara fa la voce grossa

ROMA- Numero di Starting Six al femminile rivive la terza giornata di Serie A1. Nella rubrica Prima Fila Pasquale Di Santillo fa una disamina tecnica di quanto avvenuto nelle sette partite andate in scena nell’ultimo weekend. Sotto i riflettori la vittoria di Novara nel big match di Milano contro la formazione di Lavarini. Un successo che ribadisce il pieno diritto della formazione di Bernardi di inserirsi nella lotta al vertice. La formazione igorina sarà ancora più competitiva quando recupererà tutte le assenti. I 30 punti della Tolok hanno la differenza, così come i 18 di Alsmeier e i 16 di una super Squarcini con il 66% in attacco e 4 muri. Conegliano, con una partita in più, è in fuga solitaria dopo il sofferto successo di Roma davanti a 3500 spettatori che hanno fatto un tifo indiavolato per l’ottima squadra di Cuccarini che si è inchinata solo dopo aver lottato quasi alla pari con le pantere di Santarelli. Talmassons si è presa la prima storica vittoria in A1 andando a vincere sul campo di Bergamo grazie all’efficacia in battuta (10 ace, di cui quattro firmati da Eze) e ai 20 punti di Shcherban. Nell’anticipo del sabato Pinerolo ha piegato Cuneo lasciando la squadra di Pintus a 0 punti. Decisamente più sofferto il successo di Chieri contro una Firenze in grande spolvero che si è arresa soltanto al quinto set. Scandicci ha festeggiato l’arrivo in panchina di Gaspari travolgendo in tre set Perugia. Vallefoglia ha acuito la crisi di Busto Arsizio, ancora al palo in classifica, infliggendole un secco 3-0.