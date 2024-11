Starting Six: comanda sempre Conegliano

In Match&Play l’analisi di Pasquale Di Santillo parte dal netto successo di Conegliano su Scandicci con le pantere che hanno ribadito la propria supremazia su tutto il resto delle contendenti. Gli innesti di Gabi e Zhu hanno arricchito, se possibile ancor più il potenziale della formazione di Santarelli che potrebbe cannibalizzare il campionato e puntare, a fare un en plein anche in Europa ed al Mondiale per Club. Tiene botta Novara che va a vincere sul difficile campo di una Firenze, per la prima volta senza Bechis in regia, che poco ha potuto contro la forza dirompente della squadra di Bernardi che, pur tenendo la Tolok in panchina, non è calata nei ritmi di gioco e nell’efficienza in attacco. Dopo due tie break Milano si prende una vittoria da tre punti nell’anticipo contro Perugia, in attesa di rivedere in campo la Egonu che, stando ai rumors, potrebbe però decidere di tornare a giocare in Turchia. Sylla è stata nell’occasione la trascinatrice delle ragazze allenate da Lavarini. Continua a fare effetto la cura Barbolini per Busto, alla terza vittoria di fila contro una buona Pinerolo che si è arresa solo al tie break. Rebecca Piva, MVP del match, è stata decisiva per il successo delle farfalle. Corroborante vittoria per Bergamo contro Vallefoglia, che tiene le ragazze di Parisi in quota in classifica nella quale occupano il quarto posto. Sempre più convincente la giovane Manfredini. Primo cin cin per Cuneo che piega una Roma sempre più in difficoltà e alla ricerca del miglior assetto dopo i tanti cambiamenti nel roster di questa estate. Chieri soffre ma passa sul campo di Talmassons sia pure soltanto al tie break.

Overthestat come sempre ci regala le classifiche di rendimento della giornata. Fra le bomber l’opposta di Conegliano Haak è risultata la top scorer di giornata con 27 punti davanti ad Antropova (Scandicci) ,che ha firmato 26 palloni vincenti, e Piva (Busto) con 25. Nella classifica degli ace giornata da circoletto rosso per Manfredini (Bergamo), con ben 5 punti al servizio, seguita da Kunzler (Busto) con 4. A Muro sono in tre a pari punti le regine di giornata, Grey (Chieri), Kurtagic (Milano) e Kocic (Talmassons) con 6. Nelle classifiche dopo 6 giornate al comando delle migliori realizzatrici c’è la Nemeth (Perugia) con 140 punti incalzata da Antropova con 136. Nella graduatoria delle migliori dai 9 metri primeggiano Manfredini e Antropova con 12, seguite da Alsmeier di Novara con 11. Fra le muratrici Danesi (Milano) con 24 precede Butigan (Firenze) con 23.

Superwoman la speciale classifica dei liberi, vede premiata questa settimana Monica De Gennaro per la super prestazione contro Scandicci. Al secondo posto Sara Panetoni di Cuneo. In testa alla classifica generale la stessa De Gennaro e De Bortolo con 10 punti, terza Fukudome di Milano con 7 punti.