Starting Six: Perugia lascia l'ultimo posto

ROMA- Starting Six dedicato al volley femminile analizza i temi più significativi dell’8a giornata. Match Play, con il commento di Pasquale Di Santillo ci racconta delle imprese più significative dell’ultimo turno in cui spicca il primo successo della neo promossa Perugia che ha superato Cuneo lasciando alla formazione di Pintus in coabitazione con Roma e Talmassons. Le giallorosse hanno spezzato la serie no che durava da sei giornata ma sono tornate da Firenze con un solo punto, frutto della sconfitta al tie break contro Il Bisonte, le friulane invece si sono dovute arrendere in casa al cospetto di una buona Milano. Prosegue invece senza ostacoli la marcia in vetta di Conegliano che, contro Pinerolo, ha messo a segno il nono successo stagionale in altrettante partite. Non smette di stupire Busto che si è presa di forza il derby del Ticino al cospetto di Novara rifilando alla squadra di Bernardi un eloquente 3-0. Scandicci resta in quota andando ad espugnare Vallefoglia mentre nell’anticipo del sabato Bergamo si è dovuta arrendere in casa al cospetto di una Chieri in gran spolvero.