Milano-Conegliano, l'anticipo delle stelle

Innanzitutto perché si giocherà di venerdì sera, 22 novembre, in una cornice d’eccezione come l’Unipol Forum di Assago. Poi perché, a calcare il taraflex rosa, saranno le due squadre finaliste dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa, dell’ultima Super Final di CEV Champions League e dell’ultima Supercoppa Fineco: la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Tutti e tre i confronti sopra citati, a cui si aggiunge anche la finale della Courmayeur Cup di fine estate, sono finiti al tie-break: migliori premesse non possono esserci.

Attesi nell’arena milanese oltre dodicimila spettatori, pronti ad esaltarsi per le giocate delle stelle in campo, che tra poco meno di un mese voleranno a rappresentare l’Italia nel FIVB Mondiale per Club ad Hangzhou, Cina. Non c’è bisogno di tante presentazioni: sette campionesse olimpiche di Parigi 2024, diverse top player internazionali, due coach che hanno vinto di tutto in Italia e in Europa. Il ritorno di Paola Egonu, assente in Supercoppa, che sfiderà Isabelle Haak, Myriam Sylla e “Gabi” Guimaraes, Alessia Orro contro Joanna Wolosz, i centrali della Nazionale Anna Danesi e Sarah Fahr: il meglio che la pallavolo femminile ha da offrire.

Un’occasione importantissima per Milano, seconda a -5 dalle avversarie, di accorciare in vetta al campionato e anche di vendicarsi delle precedenti sconfitte, un’opportunità d’oro per la capolista Conegliano di aumentare il gap con le inseguitrici. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.30 con diretta mondiale su VBTV e parallelamente in onda su United Media nei Paesi dell’area balcanica, Polsat in Polonia, Sports TV in Turchia e DAZN in Italia, che curerà anche il prepartita con contenuti live dal campo a partire dalle 20.10. Lo spettacolo è assicurato.

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano

PRECEDENTI: 35 (30 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Sebbene in questa prima parte di stagione non siamo riusciti a lavorare con continuità, la difficile sfida contro Conegliano rappresenta per noi un’importante occasione di crescita. Ci permetterà di capire a che punto siamo nella nostra condizione di gioco. Il nostro obiettivo è fare bene, guadagnare consapevolezza e consolidare la fiducia in vista dei prossimi, fondamentali impegni. Mi aspetto un’arena gremita, uno spettacolo di alto livello per tutti i tifosi e un’esperienza da vivere intensamente ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Sarà una partita bellissima, dopo l'estate azzurra è un match che tutti vogliono vedere, con in campo le protagoniste d'oro delle Olimpiadi e tante campionesse internazionali che danno il sapore del grande evento a questa sfida. Queste sono occasioni speciali che ci riempiono di orgoglio perchè è un segnale della crescita esponenziale che ha avuto il nostro movimento ed essere stati una parte importante di questa crescita è per noi motivo di grande soddisfazione ed una spinta a guardare sempre più in alto. Milano e Conegliano sono due squadre fortissime e l'hanno dimostrato anche in questo avvio di stagione, loro hanno avuto qualche problema di infortuni, ma si stanno riprendendo molto bene, quindi se vogliamo fare risultato al Forum avremo bisogno di una partita praticamente perfetta da parte nostra. Ci sono in palio tre punti, ma forse anche qualcosa di più perchè siamo due delle squadre che si contenderanno i trofei in questa stagione e quindi le motivazioni per fare bene saranno moltiplicate da ambo le parti, sarà un test a cui entrambe le squadre tengono molto anche perchè potremmo ritrovarci al Mondiale per club. La nostra avversaria è una squadra completa, fisica, forte in ogni reparto, con potenza in attacco e un fortissimo muro-difesa, inoltre è una squadra che ha tante alternative grazie a una rosa profonda. Proprio per questo se vogliamo vincere e prendere punti che ci lancerebbero in classifica con un distacco importante, dovremo giocare al nostro massimo livello per portarci a casa una vittoria di grande prestigio e proseguire bene il cammino. Vedo che le ragazze sono pronte, sentono i grandi eventi e la cornice del Forum mi auguro ci darà gli stimoli per una grande prestazione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA-



Venerdì: 22 novembre 2024, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Zavater Marco, Giardini Massimiliano



Sabato 23 novembre 2024, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Grossi Dario, Salvati Serena



Smi Roma Volley - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Giglio Anthony, Vagni Ilaria



Domenica 24 novembre 2024, ore 16.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Rossi Alessandro



Domenica 24 novembre 2024, ore 17.00

Wash4green Pinerolo – Bergamo Arbitri: Serafin Denis, Cavalieri Alessandro Pietro

Honda Olivero Cuneo - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Verrascina Antonella, Papadopol Veronica Mioara



Domenica 24 novembre 2024, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Luciani Ubaldo, Zanussi Umberto