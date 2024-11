Talmassons toglie un punto a Novara

NOVARA- L'Igor Gorgonzola Novara, confermando di non essere nel suo miglior momento, dopo aver lasciato i tre punti a Busto Arsizio la settimana scorsa, nell'anticipo della 9a giornata , fatica le pene dell'inferno per domare al Pala Igor la neo promossa CDA Talmassons spuntandola solo al termine di un tie break mozzafiato. Finisce 3-2 (23-25 25-12 25-21 15-25 18-16) per la squadra di Bernardi che annulla anche un match point. Decisiva Maja Aleksic (6 muri e 14 punti a referto), premiata MVP dell’incontro.

Igor in campo con Tolok opposta a Bosio, Bonifacio (all’esordio stagionale) e Aleksic al centro, Ishikawa e Alsmeier in banda e Fersino (anche lei alla prima in stagione) libero; Talmassons con Eze in regia e Kraiduba in diagonale, Botezat e Kocic al centro e Ferrara libero.

Igor avanti 5-1 con il primo tempo di Bonifacio ma dopo il timeout di Barbieri le ospiti rientrano con Kraiduba (7-6), Bosio a muro scappa di nuovo (9-6) e Alsmeier spinge le azzurre sul 13-9 con la diagonale vincente. Il turno in battuta di Strantzali riapre tutto: Talmassons rientra e sorpassa 15-16, Novara mantiene il punto a punto e torna avanti con il muro di Aleksic (19-18) per conquistare poi il break con Bosio, ancora a muro (21-19) e tenersi in vantaggio fino al 23-21. Un nuovo turno in battuta di Strantzali fa però la differenza: Shcherban impatta (23-23), Kocic inchioda una palla vagante (23-24) e Ishikawa spara out il 23-25.

Novara riparte forte con il muro di Tolok (2-0) e l’ace dell’opposto azzurro (5-2); il servizio della Igor fa la differenza e Novara scappa 11-4 con il muro di Bonifacio, allungando poi ancora con Alsmeier che chiude uno scambio infinito in pipe, sul 17-6. Barbieri ferma invano il gioco, Ishikawa fa 20-8 in battuta, Bosio 23-11 e poco dopo è un errore al servizio di Kraiduba a sigillare il 25-12.

Si riparte testa a testa, con Novara che si mantiene avanti con il muro di Aleksic (7-6) e Talmassons che sorpassa poco dopo 8-9, per scappare 9-11 con Shcherban che mette a terra una palla vagante. Di nuovo Aleksic per il sorpasso a muro (13-12), Ishikawa concretizza in maniout una gran difesa di Bonifacio (15-12) ma un errore di Tolok rimanda avanti le ospiti sul 16-17; Ancora Aleksic (18-17), Bonifacio fa 21-19 e Alsmeier trova il break decisivo chiudendo in diagonale uno scambio infinito (22-19). L’ace della tedesca vale poi il set point (24-21) e un muro di Tolok segna il sorpasso azzurro (25-21, 2-1).

Tolok sbaglia (2-4), Bosio ricuce a muro (4-4) ma due punti in fila di Strantzali restituiscono l’inerzia alle ospiti (4-7) prima della nuova rimonta azzurra con Tolok che in maniout fa 10-10. Novara cede di schianto, Talmassons scappa 10-14, Aleksic non si arrende (13-15) ma un muro su Ishikawa vale il 13-19 che ipoteca il parziale; le ospiti scappano fino al 15-25 firmato da Strantzali in parallela.

Igor con Mims in sestetto e subito a segno (1-1) ma Kraiduba trova l’ace dell’1-5 mentre Novara prova a rientrare da 3-7 a 6-7 con Ishikawa a segno in maniout. Ospiti sul +2 al cambio campo, l’ace di Bonifacio impatta (8-8) e un altro muro di Aleksic vale il sorpasso (9-8) con Novara che mantiene l’inerzia favorevole e trova il break dell’11-9 dopo una gran difesa di Fersino. Alsmeier in diagonale conquista il match ball (14-12) ma poi manda out la palla del match (14-13) con Strantzali che conquista a propria volta il match point (14-15); gran difesa di Bosio e Alsmeier annulla (15-15), Talmassons invade (16-15) e dopo un altro match point annullato a muro (16-16) una parallela di Mims e un muro di Aleksic (18-16) chiudono l’incontro.

I protagonisti-

Maja Aleksic (Igor Gorgonzola Novara)- « Devo fare i complimenti alla mia squadra, considerato tutto e la prestazione delle avversarie non era né facile né scontato riuscire alla fine a spuntarla. Non stiamo vivendo un momento eccezionale ma almeno ci siamo messi alle spalle la sconfitta con Busto Arsizio e siamo ripartiti, cosa molto importante anche alla luce della sfida europea con Lodz della prossima settimana, che sarà un’altra partita molto dura ».

Olga Strantzali (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Credo che abbiamo iniziato molto bene il match, abbiamo sorpreso inizialmente Novara con la nostra intensità. Credo che però dobbiamo essere più forti e coraggiose nel corso della partita. Abbiamo vissuto momenti come già successo anche contro Milano, quindi dobbiamo migliorare questo aspetto perché anche oggi abbiamo dato dimostrazione di essere un’ottima squadra. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo mese che sarà molto importante per noi ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-2 (23-25 25-12 25-21 15-25 18-16) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Aleksic 14, Bosio 5, Alsmeier 19, Bonifacio 10, Tolok 16, Ishikawa 16, Fersino (L), Mims 5, Villani 1, Bartolucci. Non entrate: Orthmann, De Nardi (L), Squarcini, Mazzaro. All. Bernardi.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Shcherban 17, Botezat 5, Eze 7, Strantzali 13, Kocic 7, Kraiduba 15, Ferrara (L), Piomboni 2, Gannar 2, Pamio 1, Bucciarelli. Non entrate: Feruglio, Gazzola (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Grossi, Salvati.

Durata set: 26', 21', 30', 21', 23'; Tot: 121'.

MVP: Maja Aleksic (Igor Gorgonzola)

Spettatori: 2200