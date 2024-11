Starting Six: Conegliano non ha avversarie

Match&Play ci racconta innanzitutto della devastante prova di forza di Conegliano che, davanti ai 12360 spettatori del Forum di Assago (record assoluto per il volley femminile in Italia) ha spazzato via le resistenze di Milano. Che la squadra di Santarelli fosse un gradino sopra le altre lo si sapeva anche alla vigilia ma la superiorità palesata con quella che è considerata unanimemente la sua maggiore competitor, forse non se lo aspettava nessuno. Incontro a senso unico con Egonu e compagne che hanno dovuto inchinarsi davanti allo strapotere tecnico delle pantere. Sugli altri campi Novara ha superato una volitiva Talmassons ma soltanto al quinto set, denunciando un momento di forma non ottimale della squadra di Bernardi reduce dalla sconfitta di Busto della settimana precedente; Scandicci si prende il terzo posto andando a vincere sul campo di una Roma ultima in classifica vogliosa di risalire la china ma attualmente non all’altezza delle formazioni migliori del campionato; nella sfida per il quinto posto fra Chieri e Vallefoglia l’hanno spuntata in rimonta le ragazze di Bregoli, finalmente protagoniste di una prestazione in linea con il valore tecnico della rosa; successi importanti per Bergamo e Busto con le ragazze di Parisi corsare a Pinerolo e le farfalle che continuano a stupire andando a vincere anche sul campo di una Cuneo che condivide con Roma l’ultima piazza della classifica; secondo successo di fila infine per Perugia che, trascinata dalla super Nemeth (25 punti) è andata ad espugnare Palazzo Wanny al cospetto di un Firenze in evidente calo rispetto alle prime giornate quando poteva disporre di Bechis in cabina di regia.

In Overthestat la solita puntuale analisi delle performance individuali delle protagoniste della 9a giornata. Fra le marcatrici spicca Antropova (Scandicci) con 26 punti, di Nemeth (Perugia) con 25 e Malual (Firenze) con 23. Al servizio altra super prestazione di Giovannini (Vallefoglia) con sei battute vincenti, seguita da un quartetto con tre ace: Manfredini (Bergamo), Antropova (Scandicci), Gardini (Perugia) e Obossa (Busto). A Muro circoletto rosso per Zakchaiou (Chieri) con ben 8 punti con il fondamentale, poi Aleksic (Novara) con 6 e Gray (Chieri) con 5. Nelle classifiche generali dopo 9 turni fra le bomber guida Nemeth con 214 inseguita da Antropova con 204 e Skinner (Chieri) con 173. Nella classifica degli ace balza in testa Giovannini con 20 che precede nella speciale classifica Manfredini (Bergamo) con 18 e Antropova con 16. Fra le muratrici al comando ancora Danesi con 37 vincenti, alle sue spalle Candi (Vallefoglia) con 30, Butigan (Firenze) e Gray con 27.

Superwoman elegge miglior libero della settimana l’eterna Monica De Gennaro (Conegliano) davanti a Brenda Casillo (Scandicci) e Chiara De Bortoli (Vallefoglia). Nella classifica generale De Gennaro si riprende il primo posto con 18 punti davanti a Fukudome (Milano) con 16 punti e a De Bortoli con 14.

Coppe Europee ci presenta l’imminente giornata internazionale che vedrà protagoniste le nostre formazioni. Ad aprire i giochi Novara che affronterà domani alle 20.30 l’LKS del coach italiano Chiappini. Le big della Champions entrano in campo mercoledì con Scandicci che alle 18.00 sarà impegnata sul campo delle polacche del BKS Bostik Zgo Bielsko-Biala , Conegliano alle 20.30 sarà impegnata sempre Polonia in casa del Developres Rzeszów mentre Milano giovedì 28 alle 19.30 affronterà in Turchia il temibile VakfBank Istanbul. Due le formazioni italiane impegnate nell’andata degli gli ottavi di Challenge Cup Roma impegnata mercoledì a Sofia alle ore 19.00 contro il Levski mentre Chieri sempre dopodomani ospiterà in casa le finlandesi del Kangasala alle 20.00.