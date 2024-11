Starting Six: Novara proverà a fermare Conegliano

ROMA- Puntata del venerdì di Starting Six dedicata all’universo femminile che inizia, nella rubrica Prima Fila, con la presentazione della 10a giornata di andata che andrà in scena nel weekend. Si parte sabato con l’anticipo fra Busto Arsizio e Firenze, un match che mette a confronto la lanciatissima formazione di Barbolini e quella di Bendandi che nelle ultime settimane non ha confermato le buone prove di inizio stagione. Sarà dura per le toscane tornare con un risultato positivo da questa trasferta ma mai dire mai. Fra le gare della domenica spicca Conegliano-Novara, altro match da tutto esaurito al Pala Verde, con le ragazze di Bernardi che cercheranno di compiere la super impresa di fermare le insuperabili pantere. Scandicci, seconda forza del torneo riceve in casa Chieri per un match non privo di insidie per la formazione allenata da Gaspari, sfida fra due team reduci da corroboranti successi in Europa. Chi è invece uscita delusa dalla terza giornata di Champions League è Milano, sconfitta in casa del VakifBank. La squadra di Lavarini, che sabato scorso è crollata al cospetto di Conegliano cerca, nel derby in casa di Bergamo una vittoria che può ridare fiducia in vista del proseguo della stagione. Match che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alla Coppa Italia quello che metterà a confronto nelle Marche, Vallefoglia e Pinerolo, divise da due soli punti in classica. Due sfide, nelle quali la vittoria vale doppio nella corsa alla salvezza , saranno quelle fra Perugia, formazione che sta attraversando un eccellente momento dopo due vittorie consecutive, e Roma, ultima in classifica con quattro punti e a secco di vittorie dalla la prima giornata; e quella Talmassons e Cuneo che si giocherà in Friuli. Le formazioni di Barbieri e Pintus sono a caccia di rilancio per risollevarsi da una scomoda posizione.