Starting Six: Conegliano inarrestabile, rilancio per Cuneo e Roma

In Prima Fila Pasquale Di Santillo inizia la sua analisi sul massimo campionato femminile presentando l’11a giornata, che si gioca mercoledì seram nella quale sono in palio punti pesanti nella lotta per entrare in Coppa Italia. Un turno, che andrà in scena mercoledì sera, che, pur non presentando scontri diretti in testa prevede partite interessanti con Conegliano che va a far visita a Cuneo, Milano che ospita Vallefoglia, Scandicci impegnata sul campo di Pinerolo, Roma che vuole dare continuità al suo rendimento sul difficile campo di Chieri, Talmassons a caccia di punti a Palazzo Wanny contro Firenze, Novara che vuole tornare alla vittoria ospitando Bergamo.

In Match&Play invece la profonda analisi del turno andato in scena nello scorso weekend, iniziato con successo di Busto, nell’anticipo del sabato, contro Firenze. Le farfalle hanno trovato una continuità impressionante che le pone subito a ridosso delle grandi. In testa Conegliano fa corsa a se superando in tre set, in un Pala Verde sold out, anche la temibile Novara. Successo pieno di Milano a Bergamo. Bella prova di Scandicci che stende la temibile Chieri di coach Bregoli. Colpi di coda di Roma, all’asciutto dalla prima giornata, andata a vincere in tre set in casa di Perugia che si ferma dopo due successi consecutivi, e di Cuneo che va a vincere a Latisana contro Talmassons che con il ko resta da sola all’ultimo posto. Battaglia sul campo di Vallefoglia con Pinerolo che la spunta al tie break mantenendosi in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia.

In Overthestat la consueta analisi delle prestazioni individuali nei singoli fondamentali. Fra le bomber ancora in evidenza Antropova (Scandicci) che ha realizzato 27 punti al pari di Lee (Vallefoglia), terza marcatrice di giornata Storck (Talmassons) con 25. Al servizio il turno è stato vinto da Piani (Bergamo) con 4 ace, poi Nemeth (Perugia), Lubian (Conegliano), Manfredini (Bergamo), Carol (Scandicci ) e Konstantinidou (Milano) con 3. Fra le muratrici primeggia Carol con 6, davanti alla compagna di squadra Nwakalor con 5. Nelle classifiche generali una coppia in testa alla graduatoria delle marcatrici, Antropova e Nemeth con 231 poi Skinner (Chieri) con 188. La classifica delle acers vede in testa Giovannini (Vallefoglia) con 22, poi Manfredini (Bergamo) con 21 e Antropova con 18. Fra le blockes al comando Danesi (Milano) con 40, poi Butigan (Firenze) con 31 e Candi (Vallefoglia) con 30.

La regina di Superwoman di questa settimana è il libero di Vallefoglia Chiara De Bortoli che si prende i cinque punti per la classifica generale che le permettono di tornare in testa con 19 punti, scavalcando Monica De Gennaro, che resta 18, e a Satomi Fukudome con 16.

Beach Passion ci porta sui campi di beach volley. La corsa settimana la Fipav ha presentato ufficialmente i due nuovi responsabili delle nazionali, maschile e femminile. Le coppie rosa saranno guidate da Caterina De Marinis mentre gli uomini potranno avvalersi dell’esperienza di Paolo Nicolai, che, appena terminata la sua lunga carriera agonistica con le Olimpiadi di Parigi, è pronto a far crescere l’intero movimento nazionale. Nelle parole del presidente federale Manfredi e della stessa De Marinis, intervistati dai colleghi della Fipav, le ambizioni in vista del prossimo quadriennio olimpico.