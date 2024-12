Starting Six: Conegliano è Campione d'Inverno

ROMA-Nella puntata dedicata all’universo femminile di Starting Six l’analisi retrospettiva dell’11a giornata andata in scena mercoledì scorso. Prima Fila sottolinea, nel commento di Pasquale Di Santillo, come nell’ultimo turno di campionato abbiano vinto tutte le grandi. Conegliano, con l’ennesimo successo per 3-0 sul campo di Cuneo, ha conquistato con due giornate di anticipo il titolo di Campione d’inverno avendo oggi sette punti di vantaggio su Milano e Scandicci che occupano in condominio il secondo posto. Egonu e compagne hanno faticato, e non poco per superare Vallefoglia. Il successo per la squadra di Lavarini è arrivata solo al termine di cinque set denunciando comunque diverse sbavature e molte pause dello squadrone lombardo. Fatica anche Scandicci sul campo di Pinerolo dove i tre punti sono arrivati dopo un primo set perso ed i successivi conclusi tutti ai vantaggi. La solita Antropova, con 28 punti, ha tolto le castagne dal fuoco a Gaspari. Torna alla vittoria Novara ma contro Bergamo ha dovuto sudare, almeno nei primi due parziali. Non si ferma la marcia vincente di Busto, che supera anche una coriacea Perugia che lotta palla su palla fino alla fine. In coda il colpo lo firma Talmassons che, vincendo a Firenze, lascia l’ultimo posto e, contemporaneamente, coinvolge la squadra di Bendandi nella bagarre per evitare gli ultimi due posti. Turno negativo per Roma che, dopo il secondo successo in campionato, è caduta di nuovo contro Chieri che ha sfoderato tutte le sue migliori armi imponendosi al quarto set. Le giallorosse tornano all’ultimo posto in coabitazione con Cuneo.