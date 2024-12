Tutto facile per Conegliano contro Firenze

VILLORBA (TREVISO)- Ultima gara di andata nella regular season per la Prosecco DOC Imoco Conegliano che, già matematicamente campione d’inverno, batte anche Il Bisonte Firenze e coglie al Palaverde la 13 partita su 13 gare della fase ascendente della stagione. Ora la Champions e poi sabato si parte per l’avventura Mondiale per Club in Cina.

“Solito” turnover per coach Santarelli che, in vista anche del match di Champions martedì con il Plovdiv e dell’imminente Mondiale per Club, schiera di fronte a 4830 tifosi Wolosz con la giovane Adiwge opposta, al centro Chirichella e Lubian, schiacciatrici Gabi e Lanier, libero De Gennaro. Firenze si presenta con Battistoni-Malual, l’ex Butigan con Mancini al centro, Nervini e Davyskiba schiacciatrici, libero Leonardi.

Le ospiti vengono tramortite in avvio dal ciclone-gialloblù, le campionesse d’Italia partono a razzo (7-0) con i colpi vincenti della 18enne Merit Adiwge (5 punti nel set con un eccezionale 62%), sempre pronta quando chiamata in causa, e dell’azzurra Marina Lubian (5 anche per lei con 2 aces nel set) micidiale al servizio. Il tesoretto iniziale viene conservato anche quando Il Bisonte inizia a carburare, e nel finale altra accellerazione delle venete che trovano ottimi bottini (4 punti a testa) anche dalla star Gabi, dall’USA Lanier e dalla veterana Chirichella. 25-12 la chiusura affidata a Marina Lubian.

Il secondo set invece è tutt’altra storia, Nervini e compagne difendono e si ripropongono con efficacia mettendo sulla corda le Pantere di casa grazie ai seguenti colpi d’attacco di Malual e Nervini (4 punti a testa nel set) . Nella fase centrale con i muri di Mancini e le ottime battute di Malual le toscane si portano anche avanti (15-17) e ci credono, nonostante una Prosecco DOC Imoco che si tiene viva con le grandi difese di De Gennaro e gli attacchi di Lanier e Adiwge (altri 5 punti a referto nel set per la baby pantera).

Ci vuole una fiammata di Gabi e il muro di Chirichella per pareggiare, dopo un momento di pausa la Prosecco DOC Imoco torna a macinare gioco. Lo sprint finale del secondo set è molto acceso, Davyskiba colpisce, ma Wolosz fa magie in regia, Gabi e Chirichella (5 punti nel set e 100% in attacco!) allungano 22-20. Un grande rush nelle ultime battute di Khalia Lanier, ispiratissima nel set (chiuderà con 7 punti, 2 aces e il 50% in attacco) a suon di attacchi e battute vincenti permette a Conegliano di vincere 25-22 un set combattuto.

Anche il terzo set è godibile, grazie a una Firenze sempre vivace in difesa, ma Conegliano può contare su armi affilate come Merit Adiwge (grande gara, top scorer con 16 punti), micidiale al servizio e in attacco, Gabi (11) e un’ottima Khalia Lanier (14 punti, 2 aces e 2 muri con il 55% in attacco), senza parlare di una Cristina Chirichella semplicemente perfetta (MVP con 10 punti e l’89% in attacco!). Il parziale prende presto la strada gialloblù (14-5) e il finale è una passerella per la Prosecco DOC Imoco con le Pantere che si divertono in campo esce tra gli applausi con la 13° vittoria su 13 gare dell’andata, per la squadra di coach Bendandi una prestazione a tratti convincente, ma troppo difficile da colmare il gap tecnico e fisico tra le due squadre.

I protagonisti-

Gabi (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' stata una bella partita, specie nel primo e nel terzo set abbiamo giocato molto bene sbagliando poco, aggressive e lasciando poco spazio alle nostre avversarie. Nel secondo set abbiamo faticato un po', commesso qualche errore di troppo, ma ci lavoreremo perchè dobbiamo migliorare ed avere meno pause in vista dei prossimi impegni e specialmente del Mondiale per Club che tra poco affronteremo in Cina. Comunque siamo soddisfatte di aver fatto anche oggi una bella prestazione di fronte ai nostri tifosi e abbiamo chiuso bene il girone d'andata, questo è importante anche se sappiamo che c'è ancora tanto lavoro da fare perchè la stagione è appena iniziata ».

Ilaria Battistoni (Il Bisonte Firenze)- « Sapevamo della loro forza e della loro bravura ma ci eravamo dette di provare a rimanere in partita più possibile: nel secondo set ci siamo riuscite spingendo di più in battuta, perché con loro bisogna fare questo, ma gli altri due sono stati troppo facili per loro. Qualcosa di buono si è visto, ma dobbiamo lavorare tanto perché prima della fine del girone d’andata avremo due partite molto importanti, in cui dovremo fare più punti possibili ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-12 25-22 25-13) -

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lanier 14, Lubian 9, Wolosz 1, Braga Guimaraes 11, Chirichella 10, Adigwe 16, De Gennaro (L). Non entrate: Seki, Fahr, Zhu, Lukasik, Haak, Eckl, Bardaro (L). All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Davyskiba 3, Butigan 5, Malual 6, Nervini 9, Mancini 7, Battistoni, Leonardi (L), Ribechi, Cagnin, Acciarri. Non entrate: Lapini (L), Giacomello, Agrifoglio. All. Bendandi.

ARBITRI: Armandola, Papadopol.

Durata set: 22', 25', 22'; Tot: 69'.

MVP: Cristina Chirichella (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4830