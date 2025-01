Scandicci passa a Perugia in quattro set

PERUGIA- Anno nuovo, nuove sfide per la Serie A1 Tigotà di Volley Femminile: la 16a Giornata della Regular Season si è aperta con una roboante sfida tra la Savino Del Bene Scandicci e la Bartoccini-MC Restauri. La differenza in classifica tra le due formazioni, però, non si è fatta particolarmente sentire, perchè al PalaBarton si è potuto assistere ad una sfida equilibrata e senza esclusione di colpi. La maggior caratura tecnica della squadra di Gaspari è uscita fuori e, nonostante il terzo set, vinto, le umbre si sono dovute arrendere 1-3 (28-30 22-25 26-24 22-25).



Nel primo set, soltanto la perseveranza ha permesso a Scandicci di recuperare un ampio divario e aggiudicarsi il parziale per 30-28. Se il secondo set è stato ad appannagio delle toscane, il terzo ha visto una nuova lotta ad oltranza nel finale, questa volta vinta dalla Bartoccini-MC Restauri grazie ai punti di Németh e Cekulaev.



Nel quarto e decisivo set, Antropova e Bajema firmano lo strappo che porta Scandicci al successo da tre punti. Prestazione maiuscola dell'opposto azzurro (MVP e 32 punti a referto), ma ottimi segnali anche da Németh, autrice di 28 punti.