Busto rinforza il roster con Alexandra Lazic

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Bel colpo in entrata per l' Eurotek UYBA Busto Arsizio che si assicura la nazionale svedese Alexandra Lazic , che ha appena lasciato Cuneo. Barbolini punta molto sulla schiacciatrice trentenne particolarmente abile sia in attacco che in difesa. Questo importante acquisto rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un chiaro segnale da parte della società, decisa a continuare con ambizione una stagione fin qui decisamente positiva. Alexandra Lazic sarà a Busto Arsizio da domani, venerdì mattina, e con ogni probabilità domenica sarà subito a disposizione di coach Enrico Barbolini nella trasferta a Pinerolo. Giocherà con il numero 18.

LA CARRIERA-

Alexandra Lazic non è una novità per gli appassionati del campionato italiano: la schiacciatrice svedese, nata a Lenhovda il 24 settembre 1994, 186 cm di altezza, ha già dimostrato il suo valore sui taraflex della serie A1, prima a Perugia (2022/23), poi a Firenze (2023/24), infine nella prima parte di questa stagione a Cuneo (per lei 84 i punti realizzati). Prima di approdare in Italia l’atleta svedese ha giocato dal 2012 al 2016 in Francia (prima a Cannes poi a Le Cannet) vincendo tre volte il campionato nazionale e una Coppa di Francia, si è poi trasferita al Volero Zurigo, dove si è aggiudicata campionato, supercoppa e Coppa di Svizzera. Nella stagione 2018-19 ha vestito la maglia del Nilüfer, nella Sultanlar Ligi turca, mentre in quella successiva si è spostata in Germania con il MTV Stoccarda. Nell’annata 2020-21 ha difeso i colori del Developres Rzeszów, nella Liga Siatkówki Kobiet polacca, e in quella 2021-22 quelli del Radomka, nella stessa serie. Poi l’approdo in Italia.

Alexandra Lazic è anche una giocatrice della nazionale svedese, con la quale proprio quest’estate ha vinto la European Golden League.

Le parole di Alexandra Lazic –

« Sono molto felice di poter continuare la stagione alla UYBA, una squadra che fin qui ha fatto un campionato incredibile. Il mio obiettivo è riuscire ad entrare presto nei meccanismi del gruppo e cercare di aiutare il team a proseguire il suo ottimo percorso. Cercherò di portare la mia esperienza e la mia energia. Questo è il mio terzo anno in Italia, qui mi trovo benissimo, c’è il campionato più bello del mondo, la vita è bella, sto migliorando anche il mio italiano per cui tutto si sta facendo più semplice per me. Ci vediamo all’e-work arena! ».