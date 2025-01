Starting Six: partitissima Scandicci-Conegliano, Roma-Cuneo sfida salvezza

ROMA- Neanche il tempo di rifiatare che l’A1 Femminile, dopo il turno infrasettimanale, torna in campo nel weekend per la 6° di ritorno. Questi i temi approfonditi da Starting Six di questo venerdì.

Match&Play analizza quanto è avvenuto mercoledì sera. Da circoletto rosso il successo in chiave salvezza di Cuneo, nel derby contro una Novara rimaneggiata, che permette alla formazione di Pintus di fare un enorme balzo in avanti in chiave salvezza approfittando delle contemporanee sconfitte di Roma, sul campo di Bergamo, di Talmassons contro Scandicci, di Perugia, caduta in casa contro Pinerolo, e di Firenze a Palazzo Wanny contro Milano. In testa nessuno ferma Conegliano che ha battuto anche Vallefoglia, pur cedendo un set alle marchigiane. Chieri riscatta la sconfitta contro Perugia andando a vincere a Busto Arsizio. Nel weekend sono due i match che calamitano l’attenzione più degli altri. La trasferta di Conegliano sul campo di Scandicci con le toscane che ambiscono a fermare la marcia, sin qui perfetta, delle pantere; lo scontro salvezza di Roma dove le giallorosse sono forse all’ultima spiaggia contro Cuneo. Le altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere dovranno moltiplicare gli sforzi per fare punti. Perugia ospita Milano, Talmassons viaggia a Chieri, Firenze sarà al Pala Igor contro Novara. Completano il turno Pinerolo-Busto Arsizio e Vallefoglia-Bergamo.

Overthestat ci offre la rilettura, dopo la 5a di ritorno delle classifiche di rendimento nei tre fondamentali. Tra le top scorer guida sempre Antropova (Scandicci) con 417 punti, dietro di lei Nemeth (Perugia) con 398 e Malual (Firenze) con 338. Al servizio sempre Antropova al vertice con 43 aces, seguita da Obossa (Busto Arsizio) con 29 e Manfredini (Bergamo) con 28. A muro Candi (Vallefoglia) è la leader con 67, poi Danesi (Milano) e Carol (Scandicci) con 56.

Superwoman, la classifica che premia i liberi del campionato, nell’ultimo turno vede di nuovo in testa Chiara De Bortolo (Vallefoglia) come la migliore assegnandole i cinque punti in palio con i quali aumenta il proprio vantaggio nella classifica generale che guida con 39 punti davanti a Ilaria Spirito (Chieri) con 25 e Moki De Gennaro (Conegliano) con 24.