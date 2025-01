Milano senza problemi contro Perugia

MILANO – Dopo Cuneo e Firenze, arriva la terza vittoria consecutiva in Serie A1 Tigotà per la Numia Vero Volley Milano. Sul campo di casa del Palalido, le ragazze di coach Lavarini non hanno disatteso il pronostico, superando in tre set (25-16; 25-15; 25-16) e in poco più di un’ora le Black Angels della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Una sfida che ha visto la prima squadra femminile del Consorzio sempre al comando, trascinata da una solida prestazione soprattutto a muro: ben 18 i blocks meneghini 9 dei quali portano la firma dell’MVP e top scorer di serata Hena Kurtagic. In doppia cifra anche Paola Egonu con 12 palloni a terra. Con questo successo, Milano si può preparare nel miglior modo alla prossima, decisiva sfida. Mercoledì 22 gennaio alle ore 20:00 Orro e compagne scenderanno in campo per affrontare il VakifBank Istanbul, nell’ultimo match della Pool C di CEV Champions League.

Contro le perugine, coach Lavarini conferma le sue scelte con Orro-Egonu nella diagonale palleggiatore-opposto, Sylla e Daalderop schiacciatrici, Danesi-Kurtagic coppia al centro e Gelin nel ruolo di libero.

Partenza subito decisa per la Numia Vero Volley che si prende il comando del set inaugurale (5-1). Perugia prova a restare attaccata, ma Kurtagic al centro mette a terra l’8-4, mentre Sylla sul 10-4 costringe coach Giovi a spendere il suo primo time-out. Alla ripresa, nonostante il tentativo ospite, due monster block consecutivi di Danesi e l’ace di Orro riportano la Numia avanti di +6 (14-8). Le avversarie si fanno insidiose, ma Milano mantiene saldo il vantaggio e sul 17-11 arriva anche la seconda sospensione per Perugia. Un primo parziale all’insegna dei muri: con Kurtagic a segno due volte di fila Milano trova il 21-12. Sul finale le Black Angels provano a resistere e si guadagnano quattro punti, ma Sylla mette a terra il set point (24-16) e Milano può così chiudere il parziale 25-16.

In avvio di seconda frazione, Perugia tenta subito la reazione (2-4), ma sul 5-5 Milano trova la parità. Le perugine provano a prendersi ancora il comando, ma per due volte Danesi va a segno dal centro, ristabilendo di nuovo l’equilibrio. Si accende anche Daalderop che stacca la Numia di +2 (12-10). Dopo il time-out chiesto da Perugia, continua la corsa di Milano che con l’ennesimo muro si prende il 19-12. Le ospiti nulla possono contro Sylla che in diagonale mette a terra il 22-14, mentre il monster block di Danesi vale il 23-15. La neo entrata Cazaute va a segno sul più bello e regala a Milano il set point; è invece un muro, il dodicesimo della serata, a consegnare alla Numia il parziale (25-15).

In apertura di terzo set, continua il controllo da parte delle padrone di casa (6-4) che però devono fronteggiare il tentativo di aggancio delle ospiti (7-6). Complice qualche errore di troppo, Perugia lascia scappare di nuovo avanti Milano che si prende il 12-7. Altro muro a firma di Danesi sul 14-9 e ingresso in campo per Pietrini. La diagonale di Egonu consegna a Vero Volley il 15-10 e costringe coach Giovi a richiamare le sue ragazze. Si registra a referto anche la neo entrata Pietrini: sul 17-11 e poi con l’ace del 19-12. Sul finale coach Lavarini schiera in campo anche Konstantinidou, Guidi e Smrek che va a segno con il suo primo muro di serata. La sfida è ormai indirizzata nelle mani di Milano che con otto match point a disposizione, chiude set (25-16) e incontro (3-0).

I protagonisti-

Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo tutte molto contente della vittoria e della prestazione dopo una settimana di alti e bassi. Non è mai scontato vincere così questo tipo di partite; oggi abbiamo avuto anche l'opportunità di coinvolgere molte ragazze dalla panchina e questo fa sicuramente piacere ».

Gaia Traballi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sapevamo che non sarebbe stata una sfida semplice anche per l’atmosfera del palazzetto che sembrava veramente vestito a festa. Una festa però a cui noi non abbiamo partecipato. Abbiamo messo in difficoltà Milano in alcune situazioni, ma non è bastato. Guardiamo avanti in vista delle prossime partite che saranno molto importanti in chiave salvezza ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-0 (25-16 25-15 25-16) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 13, Orro 3, Sylla 9, Danesi 8, Egonu 12, Daalderop 5, Gelin (L), Smrek 3, Pietrini 3, Cazaute 1, Konstantinidou 1, Guidi. Non entrate: Heyrman, Fukudome (L). All. Lavarini.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci, Traballi 4, Bartolini 3, Nemeth 7, Gardini 2, Cekulaev 4, Sirressi (L), Ungureanu 6, Pecorari 1. Non entrate: Recchia, Rastelli, Cogliandro (L), Gryka, Anchante Pena. All. Giovi.

ARBITRI: Cecconato, Zanussi.

Durata set: 23', 20', 26'; Tot: 69'.

MVP: Hena Kurtagic (Numia Milano)

Spettatori: 3550