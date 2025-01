Conegliano senza rivali, dominio assoluto contro Scandicci

FIRENZE - Straordinaria Prosecco Doc Conegliano, al 19° successo di fila in campionato. La squadra di Santarelli, al cospetto di un Palazzo Wanny esaurito, ha superato largamente in tre set per 0-3 (21-25 14-25 13-25) la Savino Del Bene, una delle più accreditate antagoniste delle pantere, nell'anticipo della 6a di ritorno.

.E’ stata una prova di forza stellare della squadra di coach Santarelli che ha confermato anche a Firenze una volta di più il suo ruolo di prima della classe.

Coach Gaspari (l’allenatore dei primi anni di vita di Conegliano) getta nella mischia Ognjenovic-Antropova, Carol-Nwakalor, Mingardi-Herbots, libero Brenda Castillo. Risponde Santarelli con l’asse palleggiatore-opposto con capitan Wolosz in diagonale con l’ex Haak, al centro Chirichella-Fahr, Gabi con l’altra ex Zhu schiacciatrici, libero Moki De Gennaro.

L’inizio gara è equilibrato, ma il punto a punto dura poco, con l’attacco che gira ben orchestrato da una brillante Wolosz, la Prosecco DOC Imoco si dimostra subito nella sua miglior versione e con i missili di Haak costringe già sull’8-12 coach Gaspari al time out.

Ma è solo l’inizio della giornata d’oro delle Pantere, le ex Haak (4 punti) e Zhu (set sostanzioso con 5 punti e 2 muri), con il fattivo aiuto di una super Gabi (5 anche per la brasiliana con il 70% in attacco!), sono splendide nel rifinire con classe le difese gialloblù e il vantaggio si dilata fino al 17-24. Lì Scandicci trova un sussulto d’orgoglio e approfitta di qualche distrazione delle Pantere, forse già sicure del parziale, trovando un break di 4-0 con Antropova (5 punti nel set) che viene interrotto solo dall’errore in battuta di Nwakalor (5 anche per la centrale) che toglie la Prosecco DOC Imoco dagli impacci: 21-25 e le campionesse d’Italia prendono il primo set.

Bella partenza della Prosecco DOC Imoco anche nel secondo set, mentre Herbots deve fermarsi ai box per una distorsione, ma rientrerà poco dopo. Ognjenovic e compagne sostenute dal loro pubblico spingono per provare a mettere in difficoltà le Pantere, ma quando prendono il break (6-8) scatenano la rabbia delle gialloblù che trovano un blitz di Gabi (attacco e muro) per il pareggio, poi De Gennaro e Zhu fanno gli straordinari in difesa e arrivano i punti di Bella Haak, sempre presente, per un controbreak che costringe al time out coach Gaspari dopo un altro bel muro di una Gabi in trance agonistica.

La prestazione totale della brasiliana e la distribuzione molto spinta di capitan Wolosz (brava anche a muro) confezionano un parzialone di 6-0 e la Prosecco DOC Imoco torna avanti (8-12). Anche Sarah Fahr trova punti a centro rete, con i colpi dell’olimpionica c’è un’altra fuga delle venete: 9-15. Conegliano tiene il ritmo altissimo, il muro-difesa è quello delle grandi occasioni, lo spauracchio-Antropova viene ben limitato, e la fase break gialloblù è devastante; Zhu (anche un ace, 7 punti nel set!) e Gabi (spaziale a muto, 3 blocks nel set e 7 punti totali) danno certezze in attacco e le Pantere restano avanti saldamente, 12-20. L’opera di demolizione è riuscita e Scandicci deve cedere anche il secondo set, incamerato da De Gennaro e compagne sul 16-25.

Terzo set, altro monologo della Prosecco DOC Imoco che sembra avere un ritmo doppio rispetto alle seconde in classifica, le toscane sono impotenti rispetto alla travolgente ondata delle Pantere che contano su una Gabi in versione superstar con un campionario di azioni da “miss everywhere: la brasiliana mura, copre in maniera irreale, difende e attacca strappando applausi anche dal pubblico di casa e dal suo coach della nazionale, Ze’ Roberto, in tribuna ad assistere alla sfida tra le due big brasiliane Gabi e Carol. Si vedono anche le centrali venete con i preziosi attacchi di Fahr (9 punti alla fine) e Chirichella (7) per il primo allungo (4-8). La Savino del Bene prova a inserire elementi dalla panchina, ma le Pantere oggi in versione rosé non sono in vena di sconti, anzi continuano a spingere, spietate. Anche capitan Wolosz fa gli straordinari a muro (4 alla fine!), come Fahr (2) facendo valere anche questo fondamentale nel divario tra i due team (13-3 il conto finale).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Il giudizio non può essere che negativo perché sappiamo la forza di Conegliano e non possiamo permetterci di andare dalla linea dei 9 metri con poca cattiveria. Un dato che stavo guardando e che abbiamo commesso solo 5 errori in battuta e contro Conegliano è un brutto segnale perché vuol dire che si è rischiato poco, si è osato poco e avete visto voi quando Wolosz ha palla in mano ha a disposizione 5 attaccanti uno più forte dell'altro, che oggi hanno fatto una partita super. Partiamo dal fatto di dar merito a chi ha giocato meglio e chi sta dimostrando di essere in questo momento al top in Italia, in Europa e nel mondo. Chiaro è che, pronti via, siamo partiti non male, ma c'è mancata la qualità dei secondi tocchi. In difesa le ragazze si sono sacrificate, chiaro è che in certi momenti la linea di difesa doveva essere molto avanzata, perché ci passavano sopra e quando le attaccanti avversari passano sopra diventa difficile anche chiedere determinate impostazioni. Ripeto, nella negatività di oggi, quello che mi dispiace di più è non aver visto una squadra "strafottente" in certi fondamentali. "Strafottenza" intendo mettere in conto il margine d'errore per mettere in difficoltà una squadra che è veramente forte. Giocando così con loro non si vincerà mai ».

Gabi (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo fatto una bella partita, ci tenevamo a far vedere le nostre qualità e la nostra forza contro una rivale come Scandicci in casa sua, ed è arrivato questo ottimo risultato. Nel primo set secondo me non abbiamo fatto il massimo, abbiamo peccato nel muro e nella difesa, poi però siamo molto migliorate e abbiamo potuto esprimere tutto il nostro gioco. Stiamo facendo una grande stagione, il gruppo è compatto, ma l'importante sarà continuare così, migliorare sempre in vista dei prossimi impegni ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 14-25 13-25) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 5, Nwakalor 11, Antropova 11, Mingardi 5, Da Silva 7, Ognjenovic, Castillo (L), Bajema 1, Ribechi, Ruddins. Non entrate: Graziani, Mancini, Bernardeschi, Kotikova (L). All. Gaspari.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 5, Braga Guimaraes 16, Fahr 7, Haak 16, Zhu 17, Chirichella 3, De Gennaro (L), Lukasik, Bardaro. Non entrate: Lubian, Eckl (L), Lanier, Seki, Adigwe. All. Santarelli.

ARBITRI: Simbari, Goitre. Spettatori: 3500,

Durata set: 26', 24', 21'; Tot: 71'.

MVP: Gabi (Prosecco Doc Conegliano.

