Nell'anticipo Roma crolla contro Vallefoglia

PESARO-Dopo due importanti successi nello scontro salvezza contro Cuneo e nel ritorno dei quarti di finale di CEV Challenge Cup contro lo Charleroi arriva un brusco stop per la SMI Roma Volley contro la Megabox Vallefoglia nell'anticipo del primo pomeriggio della 7a di ritorno. A Pesaro, infatti, le Wolves non entrano mai in partita e cedono 3-0 (25-13, 25-22, 25-14) alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che trova così il quarto successo interno consecutivo. Parte meglio Vallefoglia tanto che sul 9-4 coach Cuccarini è costretto a terminare entrambi i time-out a sua disposizione. Le padrone di casa incrementano il vantaggio. Candi, miglior blocker del campionato, sigla il muro del +11 (21-10). Nelle battute finali entrano anche Provaroni e Muzi ma ci pensa Lee a chiudere la prima frazione sul 25-13. Nel secondo set Roma va subito sotto di tre punti. Un errore al servizio di Candi e due attacchi di Orvošová valgono il 3-3. Poi Vallefoglia scappa di nuovo (7-3). Sul 12-6 entra Cicola. Roma prova a reagire e si riporta a -4 con una parallela stretta di Orvošová (20-16). Quindi Melli firma il 24-21 con un ace. L’attacco out di Giovannini (24-22) avvicina ulteriormente le giallorosse ma è l’ex Bici a consegnare anche il secondo set alle marchigiane. Il terzo set, che vede l’ingresso di Adelusi, si apre con il primo e unico vantaggio capitolino ad opera di Salas. Vallefoglia riprende subito in mano le operazioni (6-2). Orvošová, che utilizza le mani del muro avversario a proprio vantaggio (9-6), e il tocco di seconda intenzione di Mirković (10-7), tengono in vita Roma, prima che la squadra di casa alzi di nuovo il ritmo con un parziale di 5-0 interrotto dalla diagonale di Orvošová (20-11). Il finale scorre veloce fino all’ace di Carletti per il 25-14 conclusivo.