Milano implacabile contro Talmassons

MONZA – La Numia Milano, nell'anticipo dell'8a giornata , infligge alla CDA Talmassons un netto 3-0 (25-19; 25-15; 25-10) che inguaia ulteriormente la formazione friulana, ultima in classifica. Per Egonu e compagne si tratta del il sesto successo di fila.

Partita a senso unico per la prima squadra femminile del Consorzio che è sempre stata in pieno controllo, lasciando poco spazio alle avversarie. Anche questa sera Milano conferma la sua solidità a muro facendone registrare 12, di cui 5 con la firma dalla serba Kurtagic. Primo MVP della stagione per la schiacciatrice Elena Pietrini, a referto con 9 punti. Top scorer della partita è invece Paola Egonu con 16 palloni messi a terra. Le ragazze della Numia sono ora attese da una settimana ricca di impegni in Europa e in Italia. Si parte mercoledì 5 febbraio alle ore 18:00, quando la formazione di coach Lavarini scenderà in campo per gli ottavi di finale di CEV Champions League contro le tedesche del SSC Palmberg Schwerin. Nel fine settimana Orro e compagne partiranno, poi, alla volta dell’Unipol Arena di Bologna dove, sabato 8 febbraio alle ore 18:00, affronteranno la Savino Del Bene Scandicci per conquistare un posto in finale di Coppa Italia.

Ad inaugurare la partita per Milano è il monster block di Kurtagic, mentre il muro di Egonu regala il break alle padrone di casa (3-1). Primi punti a referto per Elena Pietrini, al suo esordio da titolare, che fa registrare il 5-3 per la Numia. Talmassons prova a rimanere in scia e sul 7-7 trova la parità, ma è Milano che con i monster block di Orro e Sylla si riporta avanti (11-8). Le meneghine mantengo due lunghezze sulle ospiti e con gli attacchi di Egonu e Pietrini incrementano il vantaggio (18-13). Il muro di capitan Orro mette a terra il 20-14 che costringe coach Barbieri a chiamare il primo time-out. Prova a rientrare Talmassons (21-18) e stavolta è coach Lavarini a sospendere il gioco. Kurtagic, solida a muro, regala il primo set point alla Numia che con l’attacco di Egonu chiude il parziale (25-19).

Parte forte Milano nell’avvio di secondo set (3-1) ma le ospiti inseguono e agganciano le padrone di casa sul 7-7. L’equilibrio si interrompe dopo poco con la Numia che riprende il comando e si porta a +5 sulle Pink Panthers (13-8). Il terzo monster block di Kurtagic fa registrare il 15-9 per Vero Volley e la panchina friulana richiama a sé le sue ragazze. Continua la corsa delle meneghine che sul 18-9 trovano il massimo vantaggio. Talmassons prova a ricucire il divario (18-13) e coach Lavarini chiama i 30”. Al rientro in campo Milano ritrova l’allungo (22-13) e l’ace di Egonu consegna alla squadra di casa dieci set point. Le ospiti annullano il primo ma è Heyrman a mettere fine al parziale (25-15).

Il tocco di seconda intenzione e l’ace di Orro aprono la terza frazione, con le meneghine che fanno registrare il 7-0 che costringe la formazione ospite a fermare il gioco. Dominio della Numia Vero Volley che con un altro monster block trova il 14-5. Tra le fila milanesi spazio anche per la diagonale Konstantinidou-Smrek che va subito a segno e si porta in battuta sul +10 (17-7); la panchina avversaria si gioca il secondo time-out a disposizione per spezzare il ritmo. L’ingresso dell’opposta canadese si conferma efficace, con altri due punti a terra che portano Milano sul + 13. È l’attacco di Pietrini che regala il set point alla formazione di coach Lavarini, mentre è l’ace di Kurtagic a chiudere set e match (25-10).

I protagonisti-

Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)- « Ero molto emozionata per la mia prova. Ero un po’ tesa all’inizio, ma le mie compagne mi hanno messo a mio agio tutta la settimana. Oggi non siamo mai calate di testa, abbiamo sempre mantenuto la concentrazione alta e il fatto di partire forte nel primo set ci ha agevolato ».

Martina Ferrara (CDA Talmassons)- « Il risultato non è stato quello che speravamo. Sapevamo che Milano sarebbe stato un avversario di altissimo livello, ci hanno messo in difficoltà su tutti i fronti e abbiamo fatto tanta difficoltà ad uscirne. Sappiamo che se vogliamo mantenere la categoria certe dinamiche vanno migliorate. Siamo però davvero orgogliose ed emozionate ad aver avuto un seguito così importante dei nostri tifosi, non posso far altro che ringraziarli a nome mio e della squadra per la loro presenza ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-0 (25-19; 25-15; 25-10)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Gelin (L), Guidi, Heyrman 4, Pietrini 9, Orro 8, Konstantinidou, Fukudome (L), Kurtagic 8, Smrek 4, Sylla 7, Egonu 16. N.E. Danesi, Daalderop. All. Lavarini.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio 3, Feruglio, Kocic 7, Ferrara (L), Piomboni 3, Gannar 2, Eze 1, Strantzali 3, Botezat 3, Bucciarelli, Storck 5. N.E: Gazzola (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Armandola, Serafin

Durata set: 26′, 22′, 20′. Tot: 77′

MVP: Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 3244