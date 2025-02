Starting Six: Novara sfiora l'impresa, Cuneo e Perugia vedono la salvezza

L'analisi di Match&Play parte dal 'classico' Novara-Conegliano nel quale la squadra di Bernardi, davanti ai 4000 del Pala Igor, ha sfiorato la grande impresa di infliggere il primo dispiacere stagionale alle imbattute pantere. Alla fine, ma solo alla fine, al termine di una sfida emozionante e condita da grandi giocate, l'hanno spuntata di nuovo le ragazze di Santarelli ma soltanto al tie break. Primo punto lasciato per strada in campionato dalla capolista ma applausi scroscianti per entrambe le contendenti per lo spettacolo offerto. Vittorie probabilmente decisive in chiave salvezza per Cuneo e Perugia, negli scontri salvezza contro Talmassons e Roma. Le ragazze di Pintus hanno regolato le friulane in casa in quattro set mentre quelle di Giovi hanno saputo rimontare due set di svantaggio nel Palazzetto dello Sport romano ed imporsi al tie break. Resta al penultimo posto, un punto dietro le giallorosse di Cuccarini, Firenze che si è fatta battere in casa al quinto set da Busto Arsizio. In testa successi per Scandicci e Milano, rispettivamente a Chieri e nel derby contro Bergamo che mantengono le squadre di Gaspari e Lavarini al secondo e terzo posto. Pinerolo conferma l'ottimo stato di forma superando Vallefoglia davanti al proprio pubblico.

Overthestat ci racconta, con il riscontro dei numeri, delle migliori performance della giornata. Fra le attaccanti vincono la tappa Salas (Roma) e Malual (Firenze) con 26 punti poi Nemeth (Perugia) con 24. Tre servizi vincenti a testa per tre: Sartori (Busto), Chirichella (Conegliano) e Antropova (Scandicci). Fra le muratrici super prestazione di Butigan (Firenze) con 9, poi Sylves (Pinerolo) con 8 e Cecconello (Perugia) con 7.

Nelle classifiche generali in testa fra le bomber vola al comando Nemeth con 505 che ha superato Antropova che ora insegue con 503, terza Malual (Firenze) con 440. Fra le specialiste al servizio Antropova rimane largamente al comando con 54, poi Manfredini (Bergamo) con 33 e Obossa (Busto) con 31. Candi (Vallefoglia) guida fra le muratrici con 79, seconda Danesi (Milano) con 71 e terza Carol (Scandicci) con 68.

Superwoman, la rubrica analizza le prestazioni dei liberi del campionato, ha visto prendersi la palma della migliore Giorgia Zannoni (Roma) che si prende i cinque punti destinati alla più positiva della giornata. In testa alla classifica sempre De Bartoli (Vallefoglia) con 47, poi Spirito (Chieri) con 38 e Castillo (Scandicci) con 31.

Coppe Europee ci porta agli impegni delle squadre italiane che, da martedì a giovedì, scenderanno in campo nelle tre competizioni continentali.

In Champions League Milano sarà in campo contro le tedesche dello Shwerin giovedì alle 19.00 per chiudere i conti nel Play Off che porta ai quarti, dopo il netto successo centrato all'andata i Germania. In Cev Cup Novara domani sarà a Plovdiv in Bulgaria per conquistare il pass per la finale. Alle ragazze di Bernardi, dopo il 3-0 dell'andata, basteranno due set per passare il turno.

In Challenge Cup Chieri, domani potrà festeggiare l’ingresso in finale, davanti al pubblico amico, dopo aver già sconfitto all'andata il Galatasaray mentre Roma, sconfitta al tie break in casa delle tedesche del Potsdam all' andata, mercoledì sera alle 19.00 al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano avranno l'opportunità di riblatare il risultato per arrivare all'atto conclusivo della manifestazione