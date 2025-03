Play Off: Novara-Chieri, tutto in una notte

Due confronti netti fin qui, che non lasciano quindi immaginare un pronostico in vista dell’ultimo derby stagionale tra i due club: al PalaIgor fu 3-0 per le zanzare, al contrario la squadra di coach Bregoli non ha lasciato scampo alle avversarie la scorsa domenica, dimostrandosi più lucida nei momenti determinanti dello scontro.

Quel che è certo è che non ci sarà possibilità di rivalsa: chi vince raggiungerà la Prosecco Doc Imoco Conegliano in Semifinale, con Gara 1 in programma sabato 22 marzo alle ore 18, mentre ventiquattrore più tardi l’altra semifinale vedrà la Numia Vero Volley Milano contro la Savino Del Bene Scandicci. Chi perde sarà invece ospite della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, sempre sabato ma alle ore 20.30, per Gara 1 della Fase 2 di Playoff Challenge, che prevede anche le sfide tra la Wash4Green Pinerolo e la Eurotek Uyba Busto Arsizio (domenica ore 17) e quella tra Bergamo e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia (domenica ore 19).

Stabilito anche il programma delle Gara 2 di Semifinale. Conegliano sarà ospite al PalaIgor o al PalaFenera sabato 29 marzo alle ore 17, mentre Scandicci accoglierà Milano domenica 30 marzo alle ore 20.30.

PRECEDENTI: 23 (8 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 15 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Alessia Mazzaro a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017; Anne Buijs a Igor Novara nel 2023/2024

Francesca Bosio (Igor Gorgonzola Novara)- « Lo spirito con cui dobbiamo scendere in campo è quello di ogni partita dentro o fuori, ovvero essere pronte a dare tutto per uscire vittoriose. Ci siamo già passate quest'anno, sappiamo cosa vuol dire affrontare questo tipo di partite e se è vero che veniamo da una prestazione opaca, è anche vero che fin qui questa squadra ha dimostrato grande capacità di reazione ogni volta che è inciampata. Sapevamo che sarebbe stata una serie dura, non serve fare alcun dramma per la sconfitta ma ritrovare semmai lo slancio e la pressione in battuta e con il muro-difesa che abbiamo dimostrato di avere in gara uno. Per noi sarà molto importante poter giocare questa sfida davanti al nostro pubblico, sono certa che ci offrirà il sostegno di cui abbiamo bisogno ».

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Quella di domenica è stata una vittoria molto importante. Ci serviva un riscatto del genere dopo la partita di gara 1. Adesso si riparte pari 1-1. Per la gara 3 sarà molto importante mantenere la stessa freddezza e lucidità mentale che abbiamo avuto nella scorsa partita. Non sarà sicuramente facile, mi aspetto una Novara agguerrita che non si lascerà sfuggire niente. Dovremo scendere in campo consapevoli di questo, pronte a mettere in pratica il gioco lineare, pulito ed efficace che ci caratterizza ».

PLAY OFF-QUARTI DI FINALE GARA 3

Mercoledì: 19 marzo 2025, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Vagni Ilaria, Brancati Rocco