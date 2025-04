Play Off: Conegliano-Milano si sfidano per lo scudetto

VILLORBA (TREVISO) - Le due formazioni probabilmente più forti del mondo sono pronte a sfidarsi per il titolo italiano. Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Milano domani, mercoledì 16 aprile alle 20.30, daranno il via, in un Pala Verde sold out con oltre 5000 spettatori sugli spalti, alla serie, al meglio delle cinque partite che porterà al tricolore. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV.

Le due squadre non hanno bisogno di presentazioni: da un lato la Prosecco Doc Imoco Conegliano, prima in Regular Season e campionessa in carica, alla sua settima finale Playoff consecutiva delle none complessive; dall’altro lato la Numia Vero Volley Milano, seconda in stagione regolare, al terzo appuntamento della sua storia valido per lo Scudetto. Prima del match, oltre all’Inno d’Italia cantato dal tenore della Fenice Domenico Altobelli, farà il suo ingresso in campo il nuovo trofeo dello Scudetto, condotto da Serena Ortolani, madrina di Gara 1.

Inutile menzionare i precedenti tra le due formazioni, che si sono affrontate negli ultimi anni in tutte le competizioni possibili, spesso con in palio il titolo: dalla Finale Playoff alle Finali di Coppa Italia, dalla Supercoppa alla Champions League. Altrettanto superfluo elencare le giocatrici che calcheranno il taraflex rosa, apice assoluto del movimento e quanto di meglio il volley ha da offrire: sette campionesse olimpiche in carica, plurimedagliate mondiali e continentali, campionesse italiane, europee e internazionali di club, innumerevoli MVP e premi individuali in bacheca.

Solo nominare i 6+1 attesi per Gara 1 può togliere il fiato. Joanna Wolosz e Alessia Orro, due registe tra le migliori al mondo così come le due opposte, Isabelle Haak e Paola Egonu. Le due centrali olimpiche Sarah Fahr e Anna Danesi accompagnate da Cristina Chirichella, rinata sotto la cura Conegliano, e Hena Kurtagic, gemma già splendente di luce propria scovata da Milano. E ancora Gabriela “Gabi” Braga Guimaraes e Zhu Ting, due leggende del volley, idoli in Brasile e Cina, contro l’azzurra olimpica Myriam Sylla e l’olandese Nika Daalderop, probabilmente alla sua miglior stagione in carriera. Per chiudere con la storia vivente della Serie A, Monica De Gennaro, che affronterà due rivali che hanno saputo alternarsi egregiamente in stagione come Juliette Gelin e Satomi Fukudome. E ancora, pronte ad incidere dalla panchina, Marina Lubian e Elena Pietrini, Khalia Lanier e Laura Heyrman, agli ordini di Daniele Santarelli e Stefano Lavarini, all’ennesimo capitolo della loro rivalità.

Due roster stellari, pronti a darsi battaglia fino all’ultimo pallone, come già accaduto nella Finale Scudetto del 2021-22, finita a Gara 4, e in quella del 2022-23, terminata a Gara 5, sempre in favore delle trevigiane. Sarà importante partire subito forte e le aspettative sono altissime visto che negli ultimi quattro anni tutte le Gara 1 sono finite al tie-break, comprese quella del 2022, vinta dalla Vero Volley, e del 2023, in cui la spuntò l’Imoco. Dopo l’appuntamento del Palaverde, la Serie continuerà sabato 19 aprile alle ore 16 nell’iconica cornice dell’Unipol Forum di Assago e martedì 22 aprile alle 20.30 nuovamente al Palaverde. Eventuali Gara 4 e Gara 5 previste tra venerdì 25 e domenica 27 aprile.

PRECEDENTI: 38 (33 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « L'obiettivo iniziale era arrivare in fondo a tutte le competizioni, ci abbiamo provato dando sempre il meglio. In certi momenti abbiamo avuto alti e bassi, ma contava arrivare alle gare finali al top della forma; fino ad ora è andata abbastanza bene, ma negli ultimi 20 giorni ci giochiamo gran parte della stagione e tutti i sacrifici fatti contano fino ad un certo punto, serve fare i risultati adesso. Milano, come noi, è tra le favorite per arrivare in fondo a tutte le competizioni, l'abbiamo già affrontata più volte perché è una delle papabili vincitrici dei vari trofei. Hanno i mezzi per mettere in difficoltà chiunque, hanno fisicità, forza e campionesse olimpiche, oltre ad un roster e un allenatore di primo livello. Non conta quello che è successo con loro finora, ma quello che succederà ad oggi in poi: rispetto alle ultime sfide potremmo capire cosa migliorare e che accorgimenti adottare per crescere ulteriormente. Loro sono uscite bene, hanno trovato l'amalgama dopo aver aspettato i recuperi di alcune pedine. Credo sarà una finale Scudetto bellissima, noi ci arriviamo in buone condizioni dopo un'ottima semifinale, esclusa gara-2. Abbiamo sofferto, faticato, tirando fuori unghie e denti per guadagnarci una finale meritata. Le chiacchiere contano zero, servono i fatti ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Inizia una Serie di Finale sicuramente entusiasmante. Siamo pienamente consapevoli della qualità del nostro avversario, ma altrettanto certi di avere i mezzi per metterlo in difficoltà. Affronteremo una gara alla volta, con l’obiettivo di mantenere il nostro livello di gioco il più alto possibile, concentrati e determinati a dare il massimo ».

GARA 1 DI FINALE PLAYOFF A1

Mercoledì: 16 aprile 2025, ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Cappello Gianluca, Cesare Stefano