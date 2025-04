Volley Mercato: Perugia ingaggia Alessia Mazzaro

Si tratta di un ingaggio di grande valore per la squadra del Presidente Antonio Bartoccini: parliamo infatti di un’atleta con una carriera ricca di successi e con una solida esperienza nella massima categoria italiana.

L’arrivo di Alessia Mazzaro rappresenta un rinforzo significativo per la Bartoccini MC Restauri Perugia. La sua esperienza internazionale, unita alla sua comprovata abilità tecnica e al suo spirito di squadra, la rendono una risorsa preziosa per Coach Giovi e il suo staff. Con Mazzaro in roster, che va ad arricchire un reparto già forte della conferma di Benedetta Bartolini, Perugia si prepara ad affrontare le sfide della nuova stagione con rinnovata determinazione e ambizione.

LA CARRIERA-

Nata a Tradate (VA) il 19 settembre 1998, alta 185 cm, Mazzaro inizia la sua carriera tra i “grandi” nel Cistellum Cislago, esordendo in Serie B2 a soli 14 anni. Successivamente, passa alla Pro Victoria Monza Cislago, seconda squadra della Vero Volley. La sua ascesa prosegue con il passaggio alla Lardini Filottrano, con cui vince la Coppa Italia di Serie A2 e ottiene la promozione in A1. Debutta poi nella massima serie nella stagione 2017-18. Nel 2018 si trasferisce invece alla Savino Del Bene Scandicci per poi approdare alla Reale Mutua Fenera Chieri, dove rimane per quattro stagioni. Durante l’esperienza piemontese, Mazzaro conquista la WEVZA Cup nel 2022 e la Challenge Cup nel 2023. Successivamente, indossa la maglia de Il Bisonte Firenze e, nell’ultima stagione, quella dell’Igor Gorgonzola Novara, con cui vince la Coppa CEV. Lo spessore internazionale di Mazzaro può essere però misurato anche dall’esperienza con la maglia azzurra: la centrale è stata chiamata a rappresentare il Bel Paese in diverse categorie giovanili, contribuendo alla vittoria del Campionato Mondiale Under-18 nel 2015. Nel 2021 entra a far parte della nazionale maggiore con cui conquista la medaglia d’oro al Campionato Europeo e, l’anno successivo, l’oro ai XIX Giochi del Mediterraneo.

Le parole di Alessia Mazzaro

« Ho scelto Perugia perché cercavo nuovi stimoli e maggiore spazio rispetto alla stagione che si è appena conclusa – afferma la classe ’98 –. Quando ho ricevuto la chiamata del club, ho subito pensato che potesse essere il posto giusto per una nuova avventura. In questo ha inciso molto anche il fatto di aver conosciuto già in nazionale il tecnico Andrea Giovi di cui ho un buon ricordo ».

Quali aggettivi userebbe per descriversi come giocatrice? Alessia non ha dubbi:

« Direi sicuramente tecnica e grintosa ».

Poi ricorda anche i trascorsi da avversaria nell’ultima annata:

« Di Perugia mi colpì molto la bravura nel fondamentale del muro difesa. Ricordo una squadra che veramente non volveva far cadere un pallone e che approcciava i match davvero con tanta grinta. Dall’esterno mi è sembrato fosse un gruppo davvero molto affiatato e speriamo di ricreare lo stesso clima anche nella stagione che verrà ».