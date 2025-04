Play Off: inarrestabile Conegliano, espugna Milano e va 2-0

Coach Lavarini per le padrone di casa conferma la diagonale olimpionica Orro-Egonu, al centro Danesi e Kurtagic, schiacciatrici Sylla e Daalderop, libero Fukudome. Daniele Santarelli schiera al palleggio capitan Wolosz, opposta l’MVP di gara1 Isabelle Haak, centrali Fahr e Chirichella, schiacciatrici la brasiliana Gabi e la cinese Zhu, libero la leggenda vivente Moki De Gennaro. Coach Lavarini per le padrone di casa conferma la diagonale olimpionica Orro-Egonu, al centro Danesi e Kurtagic, schiacciatrici Sylla e Daalderop, libero Fukudome.

Primo set e partenza scoppiettante delle due squadre che esaltano subito il pubblico a suon di giocate adrenaliniche. E’ la Numia a provare il primo allungo con i muri di Danesi e gli attacchi di Egonu (7p nel set). Le due azzurre (ex Pantere) spingono Milano al 9-6, time out della panchina gialloblù. La voglia di riscatto delle padrone di casa si sprigiona in campo ed Egonu (8p nel set) colpisce ancora per il +4 (12-8), ma Fahr dimezza il gap (12-10). Il clima infuocato esalta le Pantere che pareggiano con Zhu e Haak, poi l’ace di Fahr (4 punti, 3/3 in attacco nel set) ammutolisce il Forum. Parziale di 6-1 e Prosecco DOC Imoco avanti 13-14, stavolta è Milano a chiedere time out. Si continua punto a punto fino al minibreak di Chirichella che va forte a muro (15-17). Sylla replica, poi entra Lukasik in seconda linea e la difesa gialloblù favorita da un ottimo muro passivo regala palloni a Wolosz che prima con Gabi e poi con Haak trova l’intesa (16-19). La ricezione funziona bene, De Gennaro e compagne difendono il vantaggio dagli assalti della Numia e chiudono avanti con i colpi di un’ispirata Zhu Ting (7 punti e 70% in attacco nel set): 22-25 il primo set.

In avvio di secondo set Sylla (attacco) e Danesi (muro) provano a lanciare le padrone di casa (3-0) che approfittano del momento e provano a insistere. Ancora il muro, stavolta di Kurtagic, regala il +5 (7-2) alla Numia. Ci prova Gabi con i suoi lampi di classe (6-9), ma Egonu martella e tiene avanti le padrone di casa. Due aces di Gabi danno ossigeno alle Pantere che tornano a -1 (11-10), ma Egonu a muro si fa valere e Milano risale (13-10). Con pazienza Wolosz e compagne tessono la loro tela e le prodezze di Gabi, condite dai primi tempi micidiali di Fahr e Chirichella permettono a Conegliano di raggiungere e superare Milano (15-16).

Il match è appassionante e spettacolare, ora tocca a Egonu riprendersi il palcoscenico, ma dopo le difese di De Gennaro in attacco è Gabi il faro nel secondo set (7 punti totali in un set giocato da superstar in prima e seconda linea), suo il 18-19. Entra Lukasik e difende, Haak va a segno e la Prosecco DOC Imoco, dopo essersela vista brutta in avvio, allunga decisa: 18-20. La Numia non regge il ritmo gialloblù e commette un paio di errori sanguinosi (18-22), ora la squadra di coach Santarelli può amministrare gioco e risultato con la saggezza di Wolosz e De Gennaro a dettare legge in campo. Fahr mura, Cazaute appena entrata prova un sussulto, ma la Prosecco DOC Imoco chiude in scioltezza 20-25 e si porta avanti 2-0 in un Forum dove ora si sentono solo i tifosi gialloblù.

Il terzo set è l’ultima spiaggia per Milano, ma le campionesse d’Italia con il punteggio a favore mostrano sicurezza ed efficacia in tutti i fondamentali, continuando come in gara1 a commettere pochissimi errori e a mantenere grande concretezza: Haak (9p nel set, 17 totali) e Zhu (11p alla fine), implacabili stasera, spingono e l’inizio è tutto gialloblù (3-7). Messa alle corde le lombarde provano a riavvicinarsi, ma le Pantere sono “in missione” e non hanno intenzione di voltarsi indietro. Gabi (8p anche nel terzo set)nprotagonista di una partita incredibile dà spettacolo facendo punto in…palleggio dopo una difesa-monstre di Moki De Gennaro, poi Zhu imbeccata in seconda linea da Wolosz spara e Haak completa l’opera: 7-13 e match in cassaforte. Da lì è quasi una passerella per la corazzata gialloblù, Gabi (MVP con 19 punti e 57% in attacco) continua a martellare e arriva la netta vittoria (18-25) che regala una Pasqua serena ai suoi fantastici tifosi dopo una grande dimostrazione di forza che indirizza la serie di finale scudetto sul 2-0. Gara3 di martedì al Palaverde sarà già decisiva!

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (22-25 20-25 18-25) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Sylla 8, Danesi 6, Egonu 19, Daalderop 7, Kurtagic 7, Orro 4, Fukudome (L), Cazaute 1, Pietrini 1, Konstantinidou, Smrek. Non entrate: Heyrman, Guidi, Gelin (L). All. Lavarini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Braga Guimaraes 19, Fahr 7, Haak 17, Zhu 11, Chirichella 5, De Gennaro (L), Lukasik, Seki, Bardaro, Eckl. Non entrate: Lanier (L), Adigwe, Lubian. All. Santarelli.

ARBITRI: Piana, Cerra.

Durata set: 28′, 25′, 28′; Tot: 81′.

MVP: Gabi Braga Guimaraes (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 12161

Gara 3-

Martedì: 22 aprile 2025, ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano- Serie 2-0