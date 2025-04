Volley Mercato: Jolien Knollema torna a giocare a Firenze

FIRENZE- Un altro tuffo nel passato per Il Bisonte Firenze, che ha ufficializzato l’ingaggio della schiacciatrice olandese Jolien Knollema , già bisontina per due stagioni dal 2021 al 2023. Dopo due anni in forza allo Stoccarda, la ventiduenne nazionale oranje ha voluto fortemente tornare nella società che l’aveva lanciata nel volley che conta, e potrà sicuramente apportare alla squadra di coach Chiavegatti un bagaglio di esperienza in più, oltre a quelle qualità tecniche e fisiche – è alta 189 cm – che aveva già mostrato nei due anni a Firenze: in Germania, da titolare indiscussa, ha vinto un campionato, una coppa nazionale e due supercoppe, debuttando anche in Champions League, e con l’Olanda ha partecipato alle Olimpiadi e si è messa al collo il bronzo agli Europei. Ne Il Bisonte ritroverà la ‘sua’ maglia numero 10, che aveva già indossato nella precedente esperienza, e andrà a impreziosire un reparto delle schiacciatrici di posto quattro che può già contare su Francesca Villani e Alice Tanase.

LA CARRIERA –

Jolien Knollema nasce il 5 gennaio 2003 a Groningen, nei Paesi Bassi, e cresce pallavolisticamente nel settore giovanile di due club della sua città, l’Oranje Nassau e l’Rtc. Successivamente si trasferisce nel Sudosa Desto, e a 14 anni e mezzo raccoglie la convocazione per gli Europei Under 16 del 2017, mentre a 15 comincia a fare le prime apparizioni in prima squadra, nella seconda divisione olandese; contestualmente si dedica al beach volley, diventando campionessa nazionale under 17 nel 2018 ed entrando nel Beach Team Netherlands. Nel 2019, a neanche 17 anni, viene ingaggiata dal Team Eurosped, con cui debutta nella massima serie olandese, e in cui rimane anche nella stagione successiva, da capitano, poi nel 2021 partecipa al mondiale Under 20, entrando nel sestetto ideale della manifestazione come miglior schiacciatrice, e a livello di club si trasferisce per la prima volta ne Il Bisonte Firenze, vestendone la maglia per due annate. Nel frattempo, nel 2022, debutta nella nazionale maggiore giocando VNL e Mondiali, poi nel 2023 conquista il bronzo con l’Olanda agli Europei e approda allo Stoccarda: in due anni, prima del ritorno a Il Bisonte, vince una Bundesliga, una Coppa di Germania e due Supercoppa di Germania, esordendo anche in Champions e partecipando con la sua nazionale alle Olimpiadi del 2024.

LE PAROLE DI JOLIEN KNOLLEMA –

« Sono davvero felice di tornare ne Il Bisonte: giocare di nuovo in un campionato così importante come la serie A1 e in una società che per me è speciale è fantastico, così come lo sarà rivedere i tifosi e tutte le persone che conosco. Ho già parlato con alcuni membri dello staff, è bello sapere che molte delle persone che già conoscevo lavorano ancora per la squadra: nella prossima stagione spero di giocare a un grande livello, di mostrare ai tifosi la mia grinta e di dare tutto in campo, sempre con il sorriso ».