Volley Mercato: la centrale turca Kacmaz a Firenze

FIRENZE -Viene dalla Turchia, ha compiuto diciotto anni da appena due giorni, ma nel suo paese è già da tempo considerata un astro nascente della pallavolo femminile internazionale. Lei si chiama Begum Kacmaz, di ruolo fa la centrale, e Il Bisonte Firenze ne ha ufficializzato l’ingaggio, dopo aver vinto la concorrenza di numerosi club europei per prelevarla dal Beşiktaş. Per Begüm, prima giocatrice turca nella storia del club, sarà la prima esperienza fuori dal proprio paese, ma le credenziali certo non le mancano: cresciuta nel vivaio del VakifBank, con la possibilità di allenarsi insieme ad alcune delle giocatrici più forti del mondo, ha alle spalle due stagioni nella massima divisione turca (una col VakifBank e l’altra col Beşiktaş), ma soprattutto si è già imposta all’attenzione internazionale con le nazionali giovanili, con cui ha fatto incetta di trofei sia di squadra che personali. Incredibile esempio di precocità, Begüm Kaçmaz vestirà la maglia numero 15 de Il Bisonte e andrà ad aggiungersi a Nausica Acciarri e Ana Malešević nel reparto delle centrali, portando in dote al gruppo di coach Chiavegatti il suo enorme talento, i suoi 188 cm di altezza e la sua esplosività fisica.

LA CARRIERA –

Begüm Kaçmaz nasce il 26 aprile 2007 a Ankara, in Turchia, e cresce pallavolisticamente nel settore giovanile di uno dei club della sua città, l’İlbank. Il suo talento precoce la porta a soli dodici anni a trasferirsi a Istanbul, nel vivaio del VakifBank, e già a quattordici, nel 2021, si guadagna le prime convocazioni nelle nazionali giovanili, partecipando agli Europei Under 16 e ai Mondiali Under 18. Nel 2022 conquista l’argento (e il premio di miglior centrale) agli Europei Under 17, poi nel 2022/23, a quindici anni e mezzo, debutta nella seconda divisione turca con la seconda squadra del VakifBank, e a fine stagione conquista l’argento sia agli Europei Under 17 (miglior centrale e miglior muro), sia ai Mondiali Under 19 (premiata ancora come miglior centrale). Nel 2023/24 debutta nella prima squadra del VakifBank, vincendo la Supercoppa di Turchia, e nell’estate del 2024 si porta a casa l’oro agli Europei Under 20, poi approda al Beşiktaş per la stagione 2024/25, e adesso lo sbarco a Il Bisonte Firenze.

Le parole di Begum Kacmaz

« Innanzitutto, sono incredibilmente emozionata e onorata di essere una nuova giocatrice de Il Bisonte Firenze. So che il club ha una storia importante ed è rispettato in Italia e all’estero, quindi significa davvero molto per me entrare a far parte di questa famiglia. Uno dei motivi principali della mia decisione è stata la forza e la qualità del campionato italiano: è riconosciuto come uno dei migliori al mondo e credo che sia l’ambiente perfetto per crescere come giocatrice. Volevo mettermi alla prova e non riesco a pensare a un posto migliore dell’Italia e de Il Bisonte per farlo ».