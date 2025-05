Volley Mercato: Cuneo ha ingaggiato la statunitense Jaelyn Keene

CUNEO- La Cuneo Granda Volley ha una nuova centrale. La società piemontese ha ingaggiato la centrale statunitense Jaelyn Keene proveniente dal campionato tedesco dove ha vinto lo scudetto nelle file del Palmberg Schwerin. Esperienza europea, forza in attacco e ottime qualità in battuta: sono queste le caratteristiche con cui Keene si presenta in Serie A1.

La statunitense ha seguito il percorso universitario negli USA, militando negli Illinois State Redbirds dal 2014 al 2018. Quindi è giunto il momento dell’arrivo in Europa, dove ha passato due stagioni tra Kelag Wildcats (Austria) e Ploki (Finlandia), in cui ha sempre vinto il titolo di miglior centrale del campionato.

Dopodiché il passaggio in Francia: Keene ha giocato per il Neptunes de Nantes per tre stagioni (2021/22, 2022/23, 2023/24). In particolare la statunitense ha conquistato la Coppa di Francia 2023/24, terminando al secondo posto in campionato ed in Challenge Cup. Proprio in questa stagione Keene ha collezionato tre premi individuali: miglior centrale del campionato francese, top server della Challenge Cup e top server della Coppa di Francia.

Quindi lo scorso anno la classe ‘95 è passata in Germania al Palmberg Schwerin, dove ha conquistato la Bundesliga ed i premi di top server e miglior attaccante per efficacia (55%).

Le parole di Jaelyn Keene

« Sono grata di poter continuare la mia carriera in Italia, per me è sempre stato un sogno – ha raccontato un’emozionata Keene – Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà la prossima stagione e di indossare i colori di Cuneo. Quest’anno ho giocato la Champions League in Italia e ho tastato cosa mi aspetterà. Andiamo! ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« Keene è sicuramente un innesto importante per le prossima stagione di Cuneo Granda. VolleyLei ha caratteristiche importanti al servizio ed in attacco, oltre che esperienza europea. Per questo motivo abbiamo deciso di trovare l’accordo giusto per portarla in Granda ».