Volley Mercato: Adelina Ungureanu da Perugia a Vallefoglia  

LA CARRIERA-

Dopo essersi formata nel settore giovanile della UVT Agroland Timisoara, ha giocato due stagioni in serie A con la Dinamo Bucarest e con il CSM Bucarest. Dall’anno successivo è cominciata la sua lunga esperienza nel nostro massimo campionato: due stagioni a Cuneo sotto la guida di Andrea Pistola, una a Busto Arsizio, altre due a Pinerolo e l’anno passato alla Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Con la sua nazionale sta disputando la Golden League: nei primi 4 incontri ha firmato 21,25 punti a partita, con il 75% in attacco e il 51% in ricezione.

Le parole di Adelina Ungureanu

« Vallefoglia è una società importante nel campionato italiano e vuole sempre far meglio, crescere ancora. Appena ho ricevuto la proposta mi sono sentita di volerne far parte e contribuire a tutto ciò. Mi aspetto tanta disponibilità, tanta voglia di fare bene e molto entusiasmo da parte delle mie compagne. Il mio principale obiettivo è quello di esprimere la migliore pallavolo di cui sono capace e inserirla nei meccanismi di squadra. Conosco bene Andrea Pistola e la sua metodologia di lavoro, mi ha allenata per due stagioni a Cuneo. Mi ha aiutata a fare dei grandi miglioramenti dal punto di vista tecnico e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare insieme ».

Le parole del direttore sportivo Alessio Simone

« È una giocatrice ancora giovane e molto interessante, forte in attacco, a muro e in battuta, oltre ad aver fatto grossi miglioramenti in ricezione negli ultimi anni, La volevamo con noi un paio di stagioni fa, ma poi si è fatta male. Lo scorso anno ha recuperato molto bene dall’infortunio, abbiamo pensato che fosse la giocatrice che potesse completare al meglio il nostro reparto schiacciatrici, anche perché ha una lunga esperienza nel campionato italiano ».