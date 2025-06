Volley Mercato: Milano mette in organico Benedetta Sartori

LA CARRIERA-

Sartori inizia a giocare nelle giovanili della Focol Legnano, a 14 anni si trasferisce tra le fila della Futura Volley Giovani di Busto Arsizio con cui milita per 3 anni in Serie A2. Nella stagione 2022-23 il grande salto in A1 con la Trasportipesanti Casalmaggiore; l’annata successiva torna a Busto sponda UYBA e trascorre lì due stagioni. Nel 2025-26 è pronta ad alzare ancora di più l’asticella approdando alla Numia Vero Volley Milano e aggiungendosi alla coppia di centrali già ufficializzata Kurtagic-Danesi. Con la Nazionale esordisce nel 2018 con la selezione Under 19, conquistando la medaglia d’oro al Campionato Europeo di categoria. Nel 2023 partecipa ai XXXI Giochi Mondiali Universitari a Chengdu in Cina, raggiungendo i Quarti di Finale; nel 2024 fa parte del listone delle pre-convocate per i Giochi Olimpici di Parigi e partecipa al primo ritiro delle azzurre. E’ ora impegnata nel collegiale estivo con la Nazionale, pronta a scendere in campo nella seconda tappa della Volleyball Nations League 2025 ad Hong Kong.

Le parole di Benedetta Sartori

« Quando ho ricevuto la chiamata da Vero Volley è stato come un sogno essere stata scelta da Milano come parte del progetto della stagione 2025/2026 è per me un grande motivo di orgoglio. Questo è il club giusto dove fare un ulteriore step di carriera, sia dal punto di vista tecnico che personale; non vedo l’ora di allenarmi e giocare con compagne di altissimo livello dalle quali sono sicura che imparerò molto. Le aspettative per il prossimo anno sono alte, cercheremo di essere competitive su ogni fronte e di portare un trofeo a questa squadra. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi tifosi, a presto! ».