Milano travolgente, Novara deve arrendersi
MONZA- Prosegue spedita la marcia della Numia Milano nel campionato di A1 Femminile. Stasera Egonu e compagne, con il cipiglio delle grandi squadre, centrano, nell'anticipo della terza giornata, il terzo successo in altrettante uscite stagionali. Davanti ai 3500 dell' Opiquad Arena, La squadra di Blengini ha sfatato un antico tabù, superando per 3-0 (25-19; 25-18; 25-15) una Igor Gorgonzola Novara Novara sottotono, mai entrata in partita.
Dopo una partenza punto a punto, Milano è salita in cattedra e ha dettato il ritmo della partita: a suon di muri – 12 totali di cui 6 messi a terra dall’MVP Anna Danesi – e difese – della sempre presente Eleonora Fersino -, la formazione di Chicco Blengini è riuscita a dare continuità al suo gioco e centrare il terzo successo consecutivo. Ottima la distribuzione di Francesca Bosio, che ha mandato in doppia cifra i suoi terminali d’attacco Piva (11), Lanier (13) e Egonu (18). Dopo il risposo di domenica, la Numia tornerà in palestra lunedì per preparare il prossimo appuntamento: mercoledì 21 ottobre alle ore 20.30 Egonu e compagne scenderanno in campo per il turno infrasettimanale contro Bergamo.
Per la terza giornata della LVF A1 Fineco Blengini conferma il sestetto visto nelle prime due giornate: la diagonale Bosio-Egonu, Piva e Lanier in posto quattro e Danesi-Kurtagić come coppia al centro. Fersino libero. Dopo un avvio equilibrato è Milano – con il muro di Piva su Cambi – a far registrare il break nel momento cruciale del set (17-15). La Numia preme sull’acceleratore e con l’attacco di capitan Egonu si aggiudica il primo set 25-19.
Parte forte Vero Volley nella seconda frazione, con la Igor – che inserisce Alsmeier e Bartolini – che vede scappare le milanesi (12-7). Novara con Tolok prova ad accorciare, ma i monster block di Danesi rimettono margine e conducono la Numia verso la fine del set. Lanier finalizza le super difese di Bosio e Fersino e mette a terra la palla del 25-18 e del 2-0.
Allungo in avvio per la formazione di coach Blengini, che senza troppi problemi mantiene il controllo del parziale e al giro di boa è avanti 15-9. Egonu e Lanier sono efficaci in attacco e mettono la freccia: l’ingresso di Sato – con l’esordio di Vázquez – è positivo e proprio la giapponese mette la firma sul 25-15 e sulla vittoria.
I protagonisti
Gianlorenzo Blengini (A llenatore Numia Vero Volley Milano)- « Credo che le ragazze abbiano fatto una partita solida. Abbiamo sofferto, basti pensare che il primo time-out l’ho chiamato io per sistemare delle cose, e la squadra è stata brava ad affrontare la sofferenza con normalità. Le ragazze stanno lavorando con grandissimo impegno e bisogna fare loro i complimenti, dobbiamo continuare a crescere a livello di mentalità, però per adesso le cose stanno andando bene. Tutto il roster ha qualità, questo aiuta chi è in campo a vivere con più serenità gli errori e i momenti di difficoltà. Adesso siamo già concentrati su Bergamo, che è una squadra costruita molto bene, con ragazze emergenti e di grandissima prospettiva ».
Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Secondo me Milano ha giocato meglio di noi in tutti i fondamentali, soprattutto in battuta e a muro-difesa. Hanno spinto maggiormente e si sono create le loro occasioni, sfruttandole poi al meglio. Non dobbiamo abbaterci per i risultati di queste prime partite, che non sono stati quelli che avremmo voluto, abbiamo visto che il livello del campionato si è alzato ma la stagione è lunga e noi dobbiamo continuare a lavorare per crescere e raggiungere il nostro livello ».
I tabellino
NUMIA VERO VOLLEY MILANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19 25-18 25-15) –
NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 13, Danesi 9, Egonu 18, Piva 11, Kurtagic 4, Bosio 1, Fersino (L), Sato 2, Gennari, Vazquez Gomez. Non entrate: Tapia Cruz, Dautova, Sartori, Di Napoli (L). All. Blengini.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Tolok 10, Bonifacio, Grobelna 8, Herbots 3, Squarcini 6, Moro (L), Bartolini 5, Alsmeier 5, Perinelli, Carraro, Weske. Non entrate: Awoleye, Franzoso. All. Barbolini.
ARBITRI: Giardini, Papadopol.
Durata set: 26', 25', 21'; Tot: 72'.
BATTUTE: Numia Vero Volley Milano 1 ace, 8 err; Igor Gorgonzola Novara 2 ace, 8 err.
ATTACCHI: Numia Vero Volley Milano 45 vinc, 4 err; Igor Gorgonzola Novara 32 vinc, 8 err.
MURI: Numia Vero Volley Milano 12 vinc; Igor Gorgonzola Novara 5 vinc.
MVP: Anna Danesi (Numia Milano)
Spettatori: 3586
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