Scandicci vince la super sfida contro Novara

È una partita di continui alti e bassi quella disputata al Pala BigMat, con la Igor Gorgonzola Novara capace di vincere con autorità il primo e il terzo set e la Savino Del Bene Volley pronta a reagire nella seconda e quarta frazione.

Il quinto parziale è invece all’insegna dell’equilibrio fino al cambio di campo: il primo tempo di Aleksic, nominata MVP del match con 17 punti, spezza il ritmo del parziale e apre il corridoio per le toscane verso la vittoria del match (15-11).

La Savino Del Bene Scandicci ritrova il successo grazie alle conclusioni della Top Scorer Van Ryk (24 punti), supportata da Skinner (19) e Aleksic (17 con 7 muri).

Per le ospiti, quattro le giocatrici in doppia cifra: Tolok (23), Grobelna (19), Bonifacio (11) e Herbots (10).

A livello statistico, le toscane vincono la sfida a muro (12-10), mentre sono le ragazze di Barbolini a servire con maggiore incisività (4-8). Per quanto riguarda le percentuali dei diversi fondamentali, le novaresi ricevono leggermente meglio (75%-79%), ma attaccano con minore incisività (51%-44%).

Ritrovato il sorriso con un bel successo interno, Maja e compagne affronteranno nel weekend una nuova insidiosa sfida: domenica 1° novembre alle ore 18:00 la Savino Del Bene Volley scenderà in campo in trasferta contro la Chorus Life Bergamo.

Per il primo turno infrasettimanale casalingo della stagione, la Savino Del Bene Volley scende in campo con Ognjenovic al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Aleksic-Graziani. Il libero è Martina Armini.

Massimo Barbolini, che torna al Pala BigMat 914 giorni dopo la Finale Scudetto 2024, schiera la sua Igor Gorgonzola Novara con Cambi in regia e Grobelna nel ruolo di opposta, la diagonale di schiacciatrici composta da Tolok e Herbots mentre Bonifacio e Squarcini sono le centrali. Il libero è Ilenia Moro.

Inizio sprint per la Igor Gorgonzola Novara, efficace al servizio e in contrattacco (2-6). Prolungano le ospiti con Tolok (7-12), ma prova la Savino Del Bene Volley a rimanere a contatto (12-14). Il mani-out di Herbots permette alle ospiti di riprendere margine sul 13-17, aprendo il corridoio del set sempre con Tolok (17-22). L’errore al servizio di Bosetti consegna il primo set alle novaresi (19-25).

Nel secondo set l’ace di Van Ryk rompe l’iniziale equilibrio (8-6). Il muro di Aleksic continua a farsi sentire e una difesa fortunosa di Bosetti fanno avanzare la Savino Del Bene Volley (14-10). La diagonale si Skinner amplia il vantaggio delle toscane (19-13), in controllo grazie a un’ispirata Aleksic (22-17), e capaci poi di sigillare con la statunitense per il 25-16.

Il turno al servizio di Grobelna apre il primo divario della terza frazione (4-7), con la Igor Gorgonzola Novara che prende il largo grazie al muro di Bonifacio (6-12). L’ace di Tolok porta Novara a +7 (8-15) e coach Gaspari prova a cercare nuove soluzioni dalla panchina inserendo Nwakalor, D’Odorico e Bergmann. Il muro di Novara si alza per il 13-20 e la squadra di Barbolini si porta in seguito sul 2-1 sull’errore al servizio di Aleksic (16-25).

Nel quarto set coach Gaspari conferma Nwakalor per Graziani. Trascinata da Van Ryk trova il break la Savino Del Bene Volley (7-5). Il muro di Nwakalor porta le toscane a +5 (12-7), sempre in vantaggio grazie alle pipe di Skinner (16-12). Il muro di Aleksic bissa il divario tra le formazioni sul 20-13, con Maja e compagne che si portano rapidamente a set point: è Bergmann a portare il match al tie-break (25-19).

Parte in equilibrio il set breve (5-5). La Savino Del Bene Volley cambia campo in vantaggio (8-7) e non si guarda più indietro. Il tocco di seconda intenzione di Maja è vincente per il 12-9 mentre l’errore di Tolok porta le toscane a match-point (14-9). L’errore al servizio di Cambi regala il match alla squadra di coach Gaspari (15-11).

I protagonisti

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Successo estremamente importante, perché veniamo da un dispendio di energie fisiche e soprattutto mentali a Bari (ndr, in Supercoppa) che ci aveva un po’ allarmato prima della partita di oggi. Chiaramente non lo abbiamo detto, perché sarebbe stato un po’ inopportuno. La squadra era estremamente scarica, non in senso negativo, ma perché la sconfitta ci ha lasciato un’enorme delusione, avendo dato davvero l’anima. Prima di entrare in campo nel quarto set, ho detto alle ragazze: «Questa è esattamente l’immagine di quello che abbiamo fatto in questi due giorni di allenamenti: lampi di energia e cali drastici nella stessa situazione». È stato proprio così. Vincere una partita del genere in rimonta, dopo due set estremamente negativi, è comunque una prova di grande orgoglio, perché dall’altra parte della rete c’era Novara, che ha preparato molto bene questa partita e ha avuto il tempo per farlo, e a cui vanno fatti i complimenti. Noi, purtroppo, oggi abbiamo fatto tutti delle belle prestazioni individuali, ma ciascuno ha peccato in qualche reparto. Quindi, a mio avviso, la forza di oggi, come dicevo alle ragazze, sta nel sapersi aiutare di squadra, quando qualcosa non ci viene al meglio. È fondamentale recuperare il prima possibile, perché questa partita ci ha sicuramente tolto tante energie, ma quest’anno è così. Finché non riusciamo a essere un po’ più sciolti nelle varie situazioni, dobbiamo imparare a soffrire e a saper soffrire. Oggi abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire bene, fin troppo! È stata una grande prova di orgoglio, perché reagire in quel modo, con quell’aggressività, sotto 2-1, è sintomo del fatto che ci siamo. Dobbiamo imparare a eliminare almeno quel blocco che c’è stato sia all’inizio sia nel terzo set ».

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « Credo ci sia da essere contenti per la prestazione e per aver messo in mostra un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita, mentre il rammarico e il rimpianto può essere per il risultato perché vincere avrebbe fatto tanta differenza. Purtroppo ci è mancata la continuità nell’ultima parte del match, quando anche loro sono cresciute, chiudendo la partita a proprio favore .

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (19-25 25-16 17-25 25-19 15-11) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Skinner 19, Graziani 4, Van Ryk 24, Bosetti 4, Aleksic 17, Armini (L), Nwakalor 4, Bergmann 2, D’odorico, Eze. Non entrate: Alberti, Van Hecke, Sirressi (L). All. Gaspari.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Herbots 10, Squarcini 6, Cambi 2, Tolok 23, Bonifacio 11, Grobelna 19, Moro (L), Bartolini 2, Perinelli 1, Weske, Franzoso, Carraro. Non entrate: Awoleye, Alsmeier. All. Barbolini.

ARBITRI: Vagni, Santoro. Spettatori: 1553,

Durata set: 21′, 23′, 22′, 23′, 18′; Tot: 107

BATTUTE: Savino Del Bene Scandicci 4 ace, 13 err; Igor Gorgonzola Novara 8 ace, 17 err.

ATTACCHI: Savino Del Bene Scandicci 60 vinc, 6 err; Igor Gorgonzola Novara 56 vinc, 5 err.

MURI: Savino Del Bene Scandicci 12 vinc; Igor Gorgonzola Novara 10 vinc

MVP: Maja Aleksic (Savino Del Bene Volley)

Spettatori: 1553