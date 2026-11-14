Vallefoglia supera Firenze in quattro set

PESARO - La nona giornata della LVF A1 Fineco si è aperta al PalaMegabox di Pesaro dove, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia ha superato 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-21) Il Bisonte Firenze al termine di una partita equilibrata. Settima sconfitta consecutiva per le toscane, che hanno però mostrato qualche buon segnale su cui coach Orefice dovrà lavorare in vista delle prossime, cruciali, settimane. Per le pesaresi, settima vittoria su nove partite e terzo posto agganciato, in attesa delle partite della domenica.

Nel prepartita, premiata Sophie Blasi come Best Receiver della scorsa Serie A2 dal Presidente della Megabox e Consigliere di Lega Volley Femminile, Ivano Angeli. Successivamente, è stato letto il messaggio fonico dedicato all’iniziativa #NoClubsNoPlayersNoVolley.

Sul taraflex pesarese, le biancoverdi di coach Pistola hanno impiegato due ore e dodici minuti per avere la meglio sulle toscane. Dopo un primo parziale giocato punto a punto e risolto soltanto nello sprint finale sul 25-23, le padrone di casa hanno imposto il proprio ritmo nella seconda frazione (8-3, 16-12), respingendo il tentativo di rientro ospite fino al 25-21. Il Bisonte non si è però arreso, prendendo subito margine nel terzo set (6-8, 13-16) e riaprendo la sfida sul 20-25, soprattutto grazie all’ingresso provvidenziale di Zojzi (11 punti finali, 2 ace e 3 muri). Anche nella quarta frazione Firenze ha provato a dettare l’andatura fino a metà parziale (15-16), ma la Megabox ha piazzato il sorpasso decisivo nel finale (21-18), blindando i tre punti sul 25-21.

A meritare il premio di MVP dell’incontro è stata la centrale di casa Kochurina, autrice di 13 punti personali impreziositi dal 46% in attacco, 3 muri e 3 ace. Miglior realizzatrice tra le fila pesaresi si è confermata Bici con 20 punti (di cui 4 a muro). Sul fronte fiorentino non è bastata la prestazione maiuscola di Cugno, top scorer assoluta del match con 25 punti (50% offensivo e 2 ace).

I protagonisti

Elizaveta Kochurina (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « E’ stato molto difficile e faticoso giocare tre partite in una settimana contro squadre come Chieri, Busto ed oggi Firenze. Loro sono un’ottima squadra, ci hanno costretto a dare tutto sul campo e siamo molto felici del risultato finale ».

Beatrice Agrifoglio (Il Bisonte Firenze)- « Credo che alla base di questa striscia negativa non ci sia un problema tecnico: ci alleniamo tanto, facciamo un grande lavoro su noi stesse ma purtroppo ci manca quella scintilla nei momenti importanti che dobbiamo in qualche modo tirare fuori, perché senza quella, nei finali punto a punto non riusciamo mai a concludere a nostro favore. Oggi nel terzo set quella scintilla è venuta fuori, e sono contenta per le ragazze che sono entrate dalla panchina, perchè ci hanno messo grande grinta e si sono mangiate il campo: io sono fiduciosa perché credo che per come stiamo lavorando i punti verranno fuori. So che è difficile, perché le aspettative erano alte, ma se continuiamo a lavorare così possiamo uscirne: il set vinto stasera ci può dare un po’ di fiducia, perché adesso abbiamo la consapevolezza che quando siamo avanti nel punteggio possiamo anche concludere il parziale a nostro favore ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-23 25-21 20-25 25-21) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Frantti 7, Candi 7, Bici 20, Bolzonetti 7, Kochurina 13, Gray 1, De Bortoli (L), Giovannini 6, Varela Gomez 1, Bridi 1, Blasi. Non entrate: Davidovic, Bierria. All. Pistola.

IL BISONTE FIRENZE: Agrifoglio, Baird 3, Milosic 7, Cugno 25, Damaske 3, Caruso 2, Valoppi (L), Zojzi 11, Tanase 7, Acciarri 4, Lokhmanchuk 1, Boldini. Non entrate: Fanfani (L), Piacentini. All. Orefice.

ARBITRI: Saltalippi, Papadopol.

Durata set: 29', 32', 29', 29'; Tot: 119'

BATTUTE: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6 ace, 15 err; Il Bisonte Firenze 4 ace, 19 err.

ATTACCHI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 47 vinc, 9 err; Il Bisonte Firenze 46 vinc, 11 err.

MURI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 10 vinc; Il Bisonte Firenze 13 vinc.

MVP: Elizaveta Kochurina (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 929