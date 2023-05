Volley Scuola: mattinata evento al Cristo Re

ROMA- « La scuola ha il compito di diffondere informazioni sull’educazione stradale e sulla violenza di ogni tipo per promuovere una cittadinanza consapevole ». Con queste parole si è aperto ieri il seminario conclusivo del percorso con cui il Volley Scuola Trofeo ACEA coniuga, ormai da trent’anni, sport, cultura ed educazione civica.

In un’Aula Magna piena, dopo l’introduzione della coordinatrice didattica del Cristo Re Mary Cucciniello e la spiegazione del progetto da parte del Coordinatore dei Seminari Alessandro Fidotti che ha portato il saluto del Presidente della Fipav Lazio, hanno preso la parola l’Ispettore della Polizia di Stato Alessandro Andreotti e la sovraintendente Laura Gallotti che attraverso alcune prove tese a testare la prontezza dei ragazzi e con l’aiuto di filmati hanno focalizzato la loro attenzione sulla sicurezza stradale. Obiettivo quello di rendere i ragazzi consapevoli dei rischi che la strada può riservare, considerando che gli incidenti sono la prima causa di decesso nella fascia d’età 15-24 anni. Coniugando un linguaggio istituzionale con un approccio più divertente, gli uomini della Polizia hanno saputo stimolare le reazioni e gli interventi dei ragazzi.

« Siamo sempre utenti della strada – ha ricordato l’Ispettore – ogni volta che usciamo di casa, ricordatevi di essere attenti alla guida, quando camminate e anche in bicicletta. Soprattutto, divertitevi, ma non guidate se bevete alcolici e non assumete mai stupefacenti ».

La parola è passata poi alla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, Criminologa ed esperta forense in fatto di minori. « Dovete godervi l’adolescenza e tutti i suoi piaceri. Non vogliamo demonizzare il divertimento, ma rendervi consapevoli di tutte le possibilità ». ha ammonito la Garante.

E’ stato poi affrontato il tema della violenza online, che ha particolarmente animato i presenti, incuriositi e anche preoccupati dai vari casi che la dottoressa ha riportato”. Ora Volley Scuola Trofeo ACEA lascia spazio alla parte giocata, martedì e giovedì in programma le finali di Beach Volley, il 24 e il 25 maggio le finali indoor e poi grande conclusione il 30 maggio al Corriere dello Sport con la premiazione dei tradizionali concorsi che sono già al vaglio della Giuria.