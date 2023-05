Beach Volley Scuola: a Ostia doppia vittoria del LS Democrito

ROMA- In un clima di contagioso entusiasmo è andato in archivio l’ultimo atto del Beach Volley Scuola Trofeo ACEA 2023 , la degna conclusione di un anno davvero speciale. Allo stabilimento la Spiaggia del Lido di Ostia, dove sono stati ricavati per l’occasione ben sette campi, si sono dati appuntamento quasi trecento atleti delle categorie Juniores Maschile e Femminile (le finali Allievi saranno state disputate martedì) che hanno animato la spiaggia con i soliti ingredienti, sano agonismo, sole, mare e la voglia esplosiva di mettere davanti a tutto il divertimento e la voglia di aggregazione.

« E’ questa la caratteristica più bella del Beach Volley Scuola- ha affermato un più che soddisfatto Andrea Burlandi, presidente della Fipav Lazio-la capacità di vivere insieme momenti di spensieratezza al di là del risultato finale. Ovvio, chi vince sarà più contento, ma non abbiamo visto facce tristi, solo la soddisfazione anche solo di esserci ».

Tra palme e ombrelloni, a prevalere è stato il colore bianco delle T-Shirt celebrative dei trent’anni di Volley Scuola, indossate dalle alunne e alunni, addetti ai lavori e numerosi docenti. Dal punto di vista del racconto agonistico da registrare il doppio successo del LS Democrito (con sede proprio a Ostia) che ha tenuto fede ai pronostici della vigilia battendo in due finali praticamente senza storia il LC Socrate (Juniores Femminile) e il Pacinotti (Juniores maschile). Si erano fermate in semifinale il LS Majorana, il LC Kant, L’Istituto Fermi e il LC Benedetto Croce. Hanno premiato il Presidente Burlandi insieme a Francesco Galdo in rappresentanza dell’ACEA (al solito bellissima festa, ha dichiarato alla fine) e Katia Meloni in rappresentanza della FAO. Chiusura con l’arrivederci a un finale di stagione straordinario da parte di Alessandro Fidotti, responsabile della parte culturale di Volley Scuola Trofeo ACEA, che ha ringraziato alunni, docenti e le pedine fondamentali dell’organizzazione, Tiziana Maggiore, Luca Bencivenghi e Pierpaolo Santoro. Ora l’attenzione si sposta al 24 e 25 maggio, date delle attesissime finali Indoor al Palafonte di Roma, e al 30 maggio, con la premiazione dei tradizionali concorsi nella sede storica del Corriere dello Sport.

« Ad oggi- conclude il presidente Burlandi- sono arrivati oltre quattrocento elaborati, ho avuto modo di vederne qualcuno in anteprima, ci sono dei veri capolavori di fantasia. I ragazzi del Volley Scuola non finiscono mai di stupire ».