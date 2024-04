Volley Scuola - Trofeo Acea, al Carlo Urbani, con gli studenti per l'ambiente

ROMA- All’IIS Carlo Urbani di Acilia è andato in scena oggi il terzo appuntamento con i seminari del Volley Scuola-Trofeo Acea che, parallelamente al torneo giocato, visitano le scuole di tutto il territorio. Oggi, per la giornata mondiale della Terra, la gremita aula magna dell’istituto ha ospitato ancora una volta la FAO, a sottolineare quanto sia forte il legame tra il comitato regionale Lazio e l’organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Una Preside pratica, autorevole e lungimirante, Rosa Caccioppo, una relatrice della FAO empatica e preparatissima, Serena Fortuna, Senior Forestry Officier, un’organizzazione capillare coordinata dai docenti Gianluca Pomanti e Giulia Ceresi accompagnati da vicepresidi e professori motivatissimi, un’Aula Magna piena di alunni composti e curiosi. E’ stata questa la ricetta perfetta realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Terra rifinita dal tocco magico di Volley Scuola – Trofeo ACEA e del suo staff. Con questi ingredienti il seminario, inserito nel programma culturale che fa pendant ai tornei agonistici, non poteva che essere un successo e così è stato. Dopo i saluti iniziali della Dirigente e del Coordinatore dei seminari Alessandro Fidotti, l’incontro è proseguito con l’illustrazione da parte della relatrice delle slide incentrate in particolare sull’importanza delle foreste come aggregazioni termoregolatrici del clima e dell’ambiente, come fonte dell’alimentazione diretta per oltre un miliardo di persone, come sentinelle della salvaguardia del suolo e delle aree urbane. Tra le slide anche intervalli sensoriali basati sulla visione di boschi incontaminati e sui suoni delle fronde.

Questo a voler affermare con forza che una foresta è anche alimentazione per lo spirito. Applausi a non finire e chiosa finale affidata al Prof. Gianluca Pomanti e a una foto di gruppo. Emozione finale la visita al piccolo orto botanico della scuola, realizzato dal gruppo di studenti diversamente abili presenti nell’Istituto con il coordinamento del prof. Riccardo Carta e dalle insegnanti di sostegno. Un must. Il seminario è andato in streaming sul canale Youtube della scuola e in tutte le classi non presenti nell’Aula Magna.

« Siamo veramente entusiasti di continuare a portare questo progetto all’interno degli istituti scolastici – ha dichiarato Andrea Burlandi presidente della FIPAV Lazio -. I valori del volley scuola e gli insegnamenti che vogliamo donare ai nostri ragazzi, si sposano indissolubilmente con gli argomenti trattati nei seminari. Nella giornata mondiale della Terra, abbiamo voluto essere presenti, perché, ad oggi, è una tematica troppo importante per i giovani che saranno e sono il nostro futuro. Ci tengo a ringraziare la FAO, una costante delle nostre iniziative e l’Istituto Carlo Urbani che per la prima volta ha abbracciato questo torneo ».

In rappresentanza della FAO, la dottoressa Serena Fortuna, Senior Forestry Officer, che ha sottolineato quanto i giovani abbiano un ruolo fondamentale verso la tematica ambientale:

« Questi seminari sono di importanza strategica per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro di questi ragazzi. Il connubio ambiente e sport può creare quella scintilla per accendere i ragazzi e renderli propositivi verso delle iniziative rivolte ad aiutare il pianeta e di conseguenza la loro qualità della vita ».

Rosa Caccioppo, il dirigente scolastico che ha ospitato questo appuntamento, ha chiosato così al termine della fruttuosa mattinata:

« Ci troviamo di fronte ad un’iniziativa che permetterà ai ragazzi di acquisire quelle conoscenze fondamentali per comprendere, in primo luogo l’importanza dello sport ed in seguito quella dell’ambiente e della sua sostenibilità. I ragazzi attraverso lo sport riescono a metabolizzare più facilmente determinati concetti ed è anche grazie a questi input che si migliorerà in futuro. Ringrazio FIPAV Lazio per averci reso partecipi di questo progetto e la FAO, che abbiamo ospitato con estremo piacere ».