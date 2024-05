Beach Volley Scuola-Trofeo Acea: 400 squadre invadono Ostia

ROMA-Sarà un’invasione pacifica e colorata quella che da stamattina, 6 maggio e per tutta la settimana, caratterizzerà il litorale di Ostia (Pinetina Beach Village, Lungomare Lutazio Catulo 14) in occasione del tradizionale torneo Beach Volley Scuola Trofeo ACEA. Un esercito di squadre degli Istituti romani delle superiori - oltre quattrocento ed è un altro record dopo quello fatto segnare nell’indoor con duecentoquindici formazioni al via - si appresta a confrontarsi per aggiudicarsi gli ambiti trofei targati ACEA.