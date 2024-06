Volley Scuola-Trofeo Acea: si chiude parlando di ambiente

ROMA - Sulle ali dello spettacolo straordinario delle Finali di Volley Scuola Trofeo ACEA, la cui eco, scandita da un pubblico record per numero ed entusiasmo, non s’è ancora sopita, lo storico evento della Fipav Lazio si accinge a chiudere il cerchio della trentunesima edizione con la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Lo farà con un seminario ospitato dal LS Majorana, tradizionale punto di riferimento per la parte culturale di Volley Scuola. Se per la parte sportiva si può parlare di un successo quasi senza precedenti, lo stesso può dirsi per i seminari, come ci spiega Alessandro Fidotti che li ha ideati a partire dal 2020 e che anche oggi ne è il coordinatore.

« Quella di incontrare gli alunni per parlare di temi di strettissima attualità e di grande rilevanza educativa e sociale, si è rivelata una mossa vincente, avallata sin dal primo momento dal presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi. Il progetto ha richiesto molte energie, ampiamente ripagate dall’attenzione dei ragazzi, in questi anni abbiamo potuto contare su presenze illustri come quella del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del tecnico della Nazionale Maschile Fefè de Giorgi, di personalità della FAO e dell’ACEA, della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, della Polizia di Stato (Postale e Stradale), del Ministero della Salute, della Fondazione Fatebenefratelli, del MIM Regionale, del Vicepresidente Fipav Luciano Cecchi, dell’allenatrice Simonetta Avalle e tanti altri che ringrazio di cuore ».

Al Majorana interverrà quale relatrice la d.ssa Paola Pierucci, di ACEA Ambiente.

« Sarà un altro successo-, prosegue Alessandro Fidotti- intanto per il tema che verrà trattato e per l’entusiasmo che si respira in questo Istituto. Va sottolineato che i fruitori dei seminari non sono stati in questi anni solo gli studenti presenti nella Aula Magna, ma anche le migliaia contestualmente collegate in streaming e le decine di migliaia che hanno potuto prendere atto del materiale didattico inviato alle scuole del territorio di volta in volta”. “La parte culturale di Volley Scuola è uno degli elementi portanti della manifestazione, non è un caso che nel 2024 grazie alla FAO sono state premiate quattro scuole con un trofeo FAIR PLAY. Fare sport è importante, farlo nell’alveo della correttezza è fondamentale “.della Giornata Mondiale dell’Ambiente ».