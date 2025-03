Volley Scuola On the Road: nasce il progetto che racconta le scuole

ROMA -È ufficialmente iniziato il Volley Scuola On the Road, nuovo progetto della FIPAV Lazio che arricchisce l’offerta del torneo scolastico più longevo e partecipato d’Italia. Il Comitato Regionale FIPAV Lazio seguirà da vicino ben sei gare della fase di qualificazione alle finali della Trentaduesima Edizione. L’iniziativa racconterà i match e, allo stesso tempo, permetterà di conoscere l’attività degli Istituti scolastici di Roma e provincia, intervistando studenti e studentesse, ma anche personale docente e dirigenti scolastici. Il Volley Scuola On the Road sfrutterà l’adrenalina dei match come veicolo per promuovere i valori cardine della manifestazione: unicità, inclusione e uguaglianza con un occhio di riguardo allo sport sostenibile. Quiz, interviste e pallavolo saranno l’espediente per promuovere i messaggi che più stanno a cuore al Comitato Regionale FIPAV Lazio.

La prima tappa-

Il tour della FIPAV Lazio è partito dal Liceo Artistico Argan nel quartiere Don Bosco dove si sono svolte ben 3 partite della categoria Open Femminile. Le padrone di casa hanno incrociato l’Istituto Gullace Talotta e il Liceo Cicerone. Proprio la scuola di Frascati ha vinto entrambe le partite, confermandosi la testa di serie del suo girone di qualificazione. Nonostante si trattasse di una prima fase, il livello dei match è stato molto alto vista la partecipazione della totalità delle partecipanti ai campionati federali. Nel dettaglio, la giornata si è aperta con la sfida combattutissima tra Argan e Gullace Talotta con la squadra ospite che si è imposta 2 set a 1 in rimonta. Altrettanto tirato il match Tra Gullace Talotta e Liceo Cicerone che, alla fine, ha strappato la vittoria per 2 a 1. Nella partita di chiusura, invece, il Cicerone ha superato l’Argan con un netto 3 a 0.

Le ragazze e i docenti hanno accolto in modo molto positivo il progetto, prestandosi a dei piccoli sketch e raccontando la storia dell’istituto. In particolare, il professor David Petraccini, collaboratore dell’ufficio dirigenza, ha descritto le peculiarità dell’Argan. Il vlog di viaggio uscirà nei prossimi giorni sui canali social della FIPAV Lazio.

I prossimi appuntamenti-

Il Volley Scuola On the Road proseguirà il suo viaggio con 2 nuovi appuntamenti nel mese di marzo così da raggiungere un totale di 3 tappe per le fasi a gironi. Il viaggio negli istituti di Roma e provincia riprenderà parallelamente all’inizio della fase ad eliminazione diretta nel corso della quale verranno attenzionati un ottavo di finale, un quarto e una semifinale. Il tutto farà da antipasto al grande evento delle finali, che si disputeranno nuovamente al Palazzetto dello Sport di Roma.

Le parole del presidente della Fipav Lazio Fabio Camilli

« Sono contento di inaugurare il mio percorso nel Volley Scuola con il progetto On the Road – ha spiegato il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Fabio Camilli – perché siamo convinti che lo sport sia il mezzo perfetto per parlare in modo diretto alle giovani generazioni. Il nostro rapporto con la scuola è solido e crediamo che sia doveroso raccontare quanto di buono gli istituti fanno per i ragazzi, le ragazze e per tutta la comunità. Siamo altresì contenti che le scuole abbiano risposto positivamente all’iniziativa e l’entusiasmo di questa prima tappa ci dà ulteriore slancio per proseguire ».