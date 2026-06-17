Tripletta italiana sul Po nel Mondiale Hydro GP

È stato un fine settimana da incorniciare per la Motonautica italiana, protagonista a Boretto nella tappa del Mondiale Hydro GP con risultati di grande prestigio e già proiettata verso il futuro con iniziative dedicate alle nuove generazioni. Sul fiume Po, dal 12 al 14 giugno, gli atleti azzurri hanno conquistato tre vittorie nelle categorie principali. Nella F125 Andrea Ongari ha firmato una splendida rimonta, costruendo il successo con velocità e intelligenza tattica nelle tre manche; alle sue spalle Luca Finotti ha completato una straordinaria doppietta italiana, con lo svedese Wahlsten sul terzo gradino del podio. Nella F250 è arrivata la conferma del momento eccezionale di Massimiliano Cremona, autore della terza vittoria consecutiva e sempre più lanciato nella corsa al titolo mondiale, frutto di tecnica, costanza e perfetta gestione della gara. A completare la tripletta azzurra ci ha pensato Giuseppe Rossi nella F500, protagonista di una gara di carattere dopo la delusione in Polonia: una rimonta costruita con ritmo e determinazione che ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio, riaprendo le prospettive in classifica generale. Boretto si è così confermata una tappa speciale per i colori italiani, capace di unire spettacolo, pubblico e risultati sportivi.

Jesolo

Ma il weekend non è stato soltanto agonismo: al Porto Turistico di Jesolo la Federazione Italiana Motonautica ha dedicato una giornata interamente a bambini e ragazzi. Grazie al supporto degli istruttori federali, i giovani hanno potuto provare gommoni, moto d’acqua e motosurf elettrico, vivendo un’esperienza sicura e coinvolgente. La giornata si è conclusa con una serata speciale alla presenza degli amici di Sky Sport, a conferma dell’attenzione crescente verso la promozione della Motonautica.

Rodi Garganico

Dopo il successo di Boretto e l’entusiasmo di Jesolo, il calendario guarda ora alla Puglia. Da domani fino al 21 giugno Rodi Garganico ospiterà la prima tappa del Campionato Mondiale Offshore Classe 3D, affiancata dai Campionati Italiani Offshore 5000 e Offshore One Green Class. Quattro giornate tra gare, spettacolo e innovazione, con un occhio alla sostenibilità grazie alla nuova categoria Offshore One Green Class, che vedrà protagonisti catamarani con motori singoli a basso impatto ambientale. Il programma prevede prove, qualifiche e due manche di gara, fino alla giornata conclusiva di domenica quando verranno assegnati i primi punti della stagione Offshore. La Motonautica italiana arriva all’appuntamento pugliese con grande entusiasmo: dopo aver dominato sul Po e coinvolto nuovi appassionati a Jesolo, gli azzurri sono pronti a continuare il loro momento positivo anche sulle acque del Gargano.