Giochi Europei Universitari, focus su prevenzione e salute

Grande successo del Longevity Corner, il truck medico per screening gratuiti e informazioni su alimentazione, attività fisica e prevenzione a studenti/atleti e accompagnatori. Ogni giorno vengono offerte visite specialistiche di Cardiologia, Dermatologia, Medicina interna e screening metabolico, Urologia e Andrologia, Screening senologico e Odontoiatria a tutti i partecipanti ai Giochi previa prenotazione. Ideatore del Longevity Corner è Attilio Bianchi: «L'uomo? Tutto dipende dallo stile di vita che adotta. One Health, la nuova prospettiva nella tutela della Salute, è il paradigma che mette insieme tutte queste dimensioni. Il progetto "Studenti Ambasciatori della Salute", da un'idea di One Health Foundation e FederCusi, si pone in coerenza con questa visione, per diffondere e condividerne la cultura»

SALERNO - Ai Giochi Europei Universitari, in corso di svolgimento tra Salerno ed Avellino, grande attenzione viene riservata anche alla salute grazie al Longevity Corner, il truck medico per screening gratuiti e informazioni su alimentazione, attività fisica e prevenzione a studenti/atleti e accompagnatori. Ogni giorno vengono offerte visite specialistiche di Cardiologia, Dermatologia, Medicina interna e screening metabolico, Urologia e Andrologia, Screening senologico e Odontoiatria a tutti i partecipanti ai Giochi previa prenotazione. Ideatore del Longevity Corner è stato Attilio Bianchi, che vanta una grande esperienza manageriale nel mondo della sanità. «L'uomo – sottolinea Bianchi - è quello che mangia, che respira, che si muove. Tutto dipende dallo stile di vita che adotta. One Health, la nuova prospettiva nella tutela della Salute, è il paradigma che mette insieme tutte queste dimensioni. Il progetto "Studenti Ambasciatori della Salute", da un'idea di One Health Foundation e FederCusi, si pone in coerenza con questa visione, per diffondere e condividerne la cultura». Intanto, proseguono le gare. I francesi dell’Università di Rouen chiudono a punteggio pieno, dopo tre turni, la fase a gironi nel gruppo A del torneo maschile di calcio. Oggi il successo per 2-1 sull’Università di Cipro. I transalpini se la vedranno giovedì nei quarti di finale con l’Università di Groningen, seconda nel girone B con 4 punti. La prima del raggruppamento B, l’Università di Spalato, che oggi ha battuto 3-1 proprio gli olandesi di Groningen, affronterà giovedì nei quarti l’Università di Losanna. Gli svizzeri oggi hanno battuto 3-0 la squadra dell’Università di Salerno. Tra le donne, le spagnole dell’Università di Girona hanno vinto di misura (2-1) contro l’Università di Salerno e giovedì nei quarti se la vedranno con le polacche dell’University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

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