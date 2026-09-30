Mondiali Judo, Carolina Costa vince la medaglia d’argento

Il sogno del tris iridato sfugge all'ultimo atto, ma l'Italia del Judo festeggia un'altra medaglia che brilla. Dopo i trionfi mondiali di Baku 2022 e Birmingham 2023, Carolina Costa si mette al collo un argento che arricchisce una bacheca già straordinaria. La 32enne messinese, tesserata per le Fiamme Azzurre e reduce dal suo 4° titolo europeo conquistato un mese fa in Germania, ai mondiali IBSA di Georgia è protagonista di una cavalcata emozionante nel torneo J2 ipovedenti +70kg. Sul tatami di Tbilisi, la judoka siciliana elimina in sequenza la neutrale Polina Marchukova agli ottavi, l’uzbeka Mokhinur Parmonova ai quarti e la brasiliana Meg Emmerich in un’emozionante semifinale. Nel match decisivo per l’oro, Costa deve cedere il passo alla cubana Sheyla Hernandez Estupinan (avversaria battuta da Carolina nella finale mondiale 2022 a Baku), confermandosi comunque nell'élite globale della disciplina.

Un pizzico di rammarico per Simone Cannizzaro (categoria J2 ipovedenti -81kg), che conclude la sua avventura mondiale ai piedi del podio. Il 29enne bresciano delle Fiamme Azzurre disputa un torneo da applausi: agli ottavi supera il brasiliano Denis Rosa e ai quarti si sbarazza dell’ucraino Dmytro Solovey. La sua corsa si interrompe in semifinale contro il kazako Bexultan Kulmurza, prima di subire la sconfitta nella finale per il bronzo ad opera di Shakhban Kurbanov. Esperienza sfortunata, invece, per il più giovane della spedizione, il 22enne Dongdong Paolo Camanni (Fiamme Gialle) nella categoria J1 non vedenti -70kg. Dopo una convincente vittoria all'esordio contro Artem Merkulov, il percorso del judoka italiano si ferma agli ottavi di finale contro l’olandese Seb Sloot.

Durante i Mondiali di judo a Tbilisi, la delegazione italiana ha avuto il piacere di ricevere la graditissima visita della dott.ssa Fabiola Albanese, Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia in Georgia. È stata una preziosa occasione per parlare di sport paralimpico, dei nostri atleti e del valore che una competizione internazionale porta con sé, dentro e fuori dal tatami.

Il commento di Silverio Alviti, presidente della Fispic. “A nome del Consiglio Federale - ha detto Alviti che ha assistito alle gare - mi congratulo con Carolina Costa per l’ennesimo risultato di enorme prestigio. L’argento ai Mondiali è un traguardo splendido per il Judo paralimpico che premia l'impegno della nostra campionessa e dello staff tecnico Fispic guidato da Francesco Faraldo. Il livello internazionale è cresciuto molto negli ultimi anni, peccato per Simone Cannizzaro che ha disputato un ottimo torneo e non ha portato a casa il bronzo solo a causa di circostanze sfavorevoli. Stesso discorso per Dongdong Camanni che, ne sono certo, in futuro si toglierà tante altre soddisfazioni”.

Le parole di Francesco Faraldo, Direttore tecnico Judo Fispic. “Sono fiero di poter guidare questo gruppo insieme ai miei collaboratori, ringrazio i ragazzi per le emozioni che ci hanno trasmesso durante il Mondiale. Carolina Costa ci insegna sempre che con la volontà e la voglia di vincere si può ottenere qualsiasi cosa. Ha dato un segnale forte alla squadra trascinandoci fino alla finale. Si è battuta con ardore, recuperando lo svantaggio iniziale e provando a vincere l’oro fino all’ultimo secondo. Cannizzaro ha disputato un torneo straordinario, purtroppo il bronzo è sfumato a causa di un’ingenuità. Anche Camanni ha commesso un errore, ma preferisco guardare il lato positivo. A volte le sconfitte servono per riflettere, cercare di migliorarsi e diventare più forti. Bisogna guardare avanti e preparare al meglio i prossimi impegni”.