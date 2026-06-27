Canoa, giovani talenti crescono

ROMA - Le acque del lago di Sabaudia, nel caldo torrido che ha attanagliato gli ultimi giorni anche il basso Lazio, hanno offerto refrigerio alle decine di canoisti che si sono dati battaglia lo scorso weekend nelle regate del Campionato Regionale organizzate dal CR FICK Lazio presiedute dall’iperattiva Sabrina Rossi, inserite nel programma delle gare interregionali. Sono stati i soliti gruppi sportivi militari, tra l’altro padroni di casa, a fare la parte del leone per la conquista dei titoli regionali in palio sui 1.000 metri. Nel computo totale, hanno primeggiato le Fiamme Gialle, le Fiamme Oro e la Marina Militare. Anche le altre società civili si sono battute comunque alla pari, in primis la Canottieri Aniene e l’Academy di Roma, la Canottieri Tirrenia Todaro e la Lega Navale Italiana di Ostia. In questa occasione, con molti dei migliori atleti e atlete impegnate nei raduni della rispettive squadre nazionali in preparazione delle prossime competizioni internazionali, si sono distinti altri giovani che stanno rapidamente scalando le gerarchie regionali e nazionali nelle specialità sia del kayak che della canadese. Tra i senior il titolo regionale in K1 sui 1.000 metri è andato a Giacomo Rossi del C.S. Carabinieri. Nel K2 si sono imposti Marcello Angella e Jacopo Luciani in rappresentanza del Circolo tiberino Canottieri Tirrenia Todaro, mentre nel K4 si è messo in evidenza l’equipaggio partenopeo del Posillipo sui cugini dell’Ilva Bagnoli. In campo femminile hanno dimostrato la loro crescita le ragazze del CKC Castelgandolfo, con Viola Vecchi che vince il K1 e il K2 in coppia con Elisa Messineo. Tra le senior, si conferma in K1 Sara Mrzyglod atleta del Circolo Tevere Remo ormai da tempo nel giro della Nazionale azzurra. Nella categoria Junior titolo alle Fiamme Gialle con Gioia Negossi in K1 e, insieme a Pines Gallo, nel K2. Per la specialità della canadese vittorie scontate degli atleti di casa delle Fiamme Oro, incalzati però dai giovani rappresentanti dell’Associazione AISA Sport di Castel Gandolfo. Proprio i canoisti che si allenano sulle acque del lago Albano sono stati tra le maggiori sorprese della manifestazione remiera sul lago di Paola. Ne abbiamo parlato con il presidente Filiberto Desideri, che riveste anche il ruolo di direttore tecnico del sodalizio laziale, da sempre attivo nella promozione della canoa per atleti anche con disabilità. «Abbiamo avuto lusinghieri risultati nelle ultime regate di Sabaudia, molto incoraggianti in varie specialità. Prima fra tutti la vittoria del K1 “Cadette A” femminile, con la nostra Ginevra Bianconi che ha conquistato il primo posto nella distanza dei 2000 mt. Prestazione maiuscola anche del C2 senior maschile, con Oscar Cetroni e Federico Retica, secondi di misura dietro il più titolato C2 delle Fiamme Oro. Infine vorrei ricordare il bronzo di Emma Cipollone e Gaia Tamanti nel K2 Ragazze. Nota molto positiva nel K1 senior femminile con il terzo posto di Cristina Cignitti. Infine, last but not least, la medaglia d’oro nel K1 maschile nella categoria “Giovanissimi” di Loris Atzeni».