5/9/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 19.05 TQQ a Firenze (g, 7ª corsa, m. 1200 p.m.) Jackpot: Quinté 6.795,53 €. Favoriti: 1-2-5-9-10. Sorprese: 12-13-3. Inizio convegno alle 16. Corse anche a Civitanova Marche (t, 15.40), Taranto (t, 17.20), Montecatini (t, 20). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Milano: Tris 4-1-8-10, 559,00 € per 71 vincitori, quota con rit. (n. 6) 38,26 €; Quarté 4-1-8-10, 2.349,14 € per 5 vincitori, q.r. 40,32 €; Quinté 4-1-8-10-5, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Maisons Laffitte una vittoria in coppia per Cristian Demuro (100 nel 2019) e Andrea Marcialis (43), con Spinning Mist a reclamare. Alla sesta uscita, in handicap a quasi 9/1 primo successo francese di Torna a Surriento, per Gianluca Bietolini (10). Ieri galoppo a Maisons Laffitte: debuttanti (27.000 €, m. 1200) 2. Sweet Zen, 3. Ernesto de la Cruz; reclamare (19.000 €, m. 1100) 6. Jayadeeva, 7. Aggression; reclamare (19.000 €, m. 1600) 3. Royal Gunner; handicap (21.000 €, m. 1600) 1. Torna a Surriento (prop. R. Vescio; allen. Gl. Bietolini). Oggi galoppo a Longchamp: condizionata (18.000 €, m. 2400) Northern Daggers; handicap (28.000 €, m. 2000) Viserion. Oggi galoppo a Lione: maiden (18.000 €, m. 1600) Bolero dei Grif.

SVEZIA - Ieri a Solvalla chiusura in bellezza per la “campagna di Scandinavia” 2019 del team Gocciadoro: è arrivata la 35ª vittoria (28ª in Svezia) con Virginia Grif, questa al 3º successo in 7 corse nella trasferta. Nell’ultima del convegno, splendida affermazione per Une Etoile Gar (nella foto), la 2ª da quando è stata affidata a Timo Nurmos: con il nuovo personale di 1.10.9, ha lasciato a netto distacco le avversarie, tra le quali Ultimaluna Grif è arrivata terzo perdendo l’imbattibilità sulla pista di Stoccolma dopo 5 successi.



Intanto è stata riconosciuta la responsabilià dell’ufficio tecnico di Mantorp, colpevole di omesso controllo in merito al ritiro di Tobias del Ronco dall’8ª corsa di lunedì sera (dopo richiesta telefonica di una persona che si è spacciata per un collaboratore dell’allenatore Wim Paal). Tuttavia alla proprietà del cavallo è stato assegnato un avvilente indennizzo di appena 7.200 corone, equivalenti a 670 euro, in quanto il regolamento svedese prevede che venga corrisposta la somma che corrisponde al premio per il 4º posto della corsa in questione e non il 1º, come sarebbe invece sacrosanto. Insomma, l’ennesima “perla” messa in vetrina da quelle parti... Tobias del Ronco dovrebbe correre a questo punto verso la metà del mese.

Ieri trotto a Solvalla: Stayerlopp (90.500 sek, m. 3140) non ha corso Zaragoza; (128.200 sek, m. 2140-2160) 1. Virginia Grif (prop. Scud. Horses Our Passion; allen. A. Gocciadoro) 15.0, Vienvia Font rp; Fordel Ston (90.500 sek, m. 1640) 6. Vega Etoile 12.6, Zelante Op rp; Solvallaserien VI - Fyraaringslopp Ston (128.200 sek, m. 2140) 5. Zona Ok 13.3; Stolopp (128.200 sek, m. 1640) 1. Une Etoile Gar (prop. Scud. Erca/Team Minopoli) , 3. Ultimaluna Grif 11.6. Ieri trotto ad Aby: Treåringslopp (174.000 sek, m. 2640) 5. Allocco Jet 16.9.

STATI UNITI - L’attesa del suo team è finita: Zacon Gio è stato invitato ufficialmente all’International Trot (gruppo 1, 1.000.000 $, m. 2011) del 12 ottobre allo Yonkers, al quale invece ha già rinunciato il francese Dijon. Resta da valutare se la trasferta oltre Atlantico, contro gli anziani, non sia troppo vicina all’impegno già annunciato nel GP Continentale (gruppo 1, 154.000 €, m. 2060) del 29 settembre a Bologna. Possibile tuttavia la rinuncia al Continentale, dove comunque non dovrebbe trovare particolari oppositori.

CESENA - Completato in modo definitivo lo schieramento per il Campionato Europeo (gruppo 1, 132.000 €, m. 1660) di sabato a Cesena: Ua Huka sarà guidata dal suo proprietario-driver René Legati, la compagna di colori Pantera del Pino da Giuseppe Lombardo jr.

MINISTERO - Come s’era delineato, con il nuovo Governo il Mipaaft torna Mipaaf (il Turismo va sotto i Beni Culturali): al posto di Gian Marco centinaio, nuova responsabile del dicastero è la senatrice pugliese Teresa Bellanova. Da accertare se manterrà per sé le competenze per l’ippica o se invece il settore verrà delegato a un sottosgretario.