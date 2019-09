22/9/2019 Ippicanews

OGGI A MILANO (g, ore 15) Ore 16.10 Pr. del Piazzale-E. Camici (3ª corsa, 71.500 €, m. 1700 p.g.) Rapporto di scuderia: 1-2. Favoriti: Anda Muchacho, Presley, Mission Boy. Ore 16.50 Pr. E. e S. Cumani (4ª corsa, 77.000 €, m. 1600 p.g.) Favorite: Style Presa, Binti Al Nar, Lamaire. Ore 17.25 Pr. F. Tesio (5ª corsa, gruppo 2, 154.000 €, m. 2200 p.g.): 1 Akribie (53,5 A. Helfenbein), 2 Chestnut Honey (54 F. Branca), 3 Royal Julius (56,5 C. Demuro), 4 Sword Peinture (55 A. Mezzatesta), 5 Trita Sass (54 D. Vargiu).. Favoriti: Royal Julius, Akribie. Ore 18.40 TQQ (7ª corsa, m. 1200 p.d.) Favoriti: 1-10-2-4-7. Sorprese: 8-9-5. Tv: diretta UnireSat.

OGGI - Corse anche a Merano (ost/g, 14.50), Chilivani (g, 15.15), Roma (g, 15.20). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Siracusa: Tris 1-2-5, 81,33 € per 362 vincitori; Quarté 1-2-5-10, 411,15 € per 21 vincitori; Quinté 1-2-5-10-4, 2.010,24 € per 2 vincitori.

FRANCIA - Nel trotto, sempre più in evidenza Solcio Zl: privato di due vittorie a tavolino, l’8 anni da Oiseau du Feux ne ha già conquistate altre due ripetendosi stavolta a Chartres con percorso da leader dopo il successo di due settimane fa a Lisieux. Nel galoppo, ieri a Longchamp una vittoria per Cristian Demuro (104 nel 2019), con High Dream in handicap.

Ieri trotto a Chartres: course F (17.000 €, m. 2800) 7. Efuriac 16.6; course E (25.000 €, m. 2800, montato) 1. Solcio Zl (prop. L. Zucchelli) 14.0. Ieri galoppo a Longchamp: handicap (23.000 €, m. 1800) 9. High Proof, non ha corso Raykasa. Ieri galoppo a Mont de Marsan: handicap (16.000 €, m. 2000) non ha corso Tamil Nadu. Oggi trotto a Alençon: reclamare (10.000 €, m. 2675, erba) Elite Sport. Oggi galoppo a Montauban: reclamare (8.000 €, m. 1525) Blue Dart. Oggi galoppo a Divonne les Bains: maiden (10.500 €, m. 1700) Rubiglia; reclamare (8.500 €, m. 2000) Royal Gunner.

SVEZIA - Ieri trotto a Halmstad: Breddlopp - P21-lopp (29.100 sek, m. 2140) 7. Vitulano Lung 16.0. Ieri trotto a Farjestad: Treåringslopp (152.000 sek, m. 2140) Anthara Bi 14.9



FINLANDIA - Ieri trotto a Forssa: Lamminveriset Ryhmaajo (42.000 €, m. 2140) 6. Ultimaluna Grif 14.4.

ASTA SGA - Buon esito ieri alla Maura per l’asta yearling di galoppo SGA: venduti 83 puledri sui 111 presentati, per un totale di 2.423.000 euro e una media pro capite di 29,193. Top price i 150.000 pagati da Bruno Grizzetti per alcuni suoi proprietari, Scuderia Cocktail e Aldo e Carlo Borsani, per una femmina da Sea The Stars presentata dall’Allevamento Le.Gi (nella foto). Quota 100.000 è stata superata anche da Mooney Love, un maschio da Australia (130.000, Scuderia Effevi), Epos, un maschio da Danon Ballade (120.000, Amaranto Bloodstock per la giapponese Big Red Stable, con destinazione Irlanda) e Al Siq, una femmina da Acclamation (116.000, ancora Grizzetti per la Bivans: sì, quella del trotto!). Da segnalare anche l’acquisto di Ma Qualite, un Night of Thunder, per 80.000 euro effettuato dall’agente Marco Bozzi per Mohamed al Falasi, finora in Italia proprietario solo di purosangue arabi.

SPAGNA - Bilancio decisamente positivo per la trasferta dei gentlemen driver della Lombardia all’ippodromo Sant Rafel di Ibiza: le due corse che li vedevano opposti ai “colleghi” locali sono state vinte entrambe da Gustavo Matarazzo con Arbos Son e Adams. Ivan Oronzo Convertini ha ottenuto un secondo posto, Marco Scarton due terzi posti. Gli spagnoli ricambieranno la visita il 4 ottobre a Milano.