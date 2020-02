23/2/2020 Ippicanews

Lo diceva il betting, che nell’Andreani ad Aversa ci sarebbe stata una vincitrice Allegra. Quella targata Gifont, che sul percorso dell’Andreani prima ha tenuto a tiro l’altra Allegra, quella Wf, che davanti scandiva il ritmo (59.1 per il primo giro, km in 1.15.1) dopo che Ares Caf aveva rotto allo stacco dall’autostarter e Alcide Roc e Antony Leone sulla prima curva, e poi l’ha attaccata al mezzo giro conclusivo, per isolarsi in retta d’arrivo. Allegra Wf si vedeva sfilare il secondo posto da Attila di No, outsider da quasi 53/1. Quarto a ridosso Aguacate, prodigatosi a lungo all’esterno, anticipato proprio dalla vincitrice.

GP A. Andreani (gruppo 3, 40.040 €, m. 1660): 1. Allegra Gifont (A. Di Nardo) 13.0, 2. Attila di No 13.5, 3. Allegra Wf 13.6, 4. Aguacate 13.7. Tot. 2,14 1,55 7,63 2,16 (29,29) Trio 156,37. TQQ: Tris 5-6-7, 438,68 € per 88 vincitori; Quarté 5-6-7-2, 1.316,72 € per 10 vincitori; Quinté 5-6-7-2-10, n.v.

OGGI - Una domenica ricca oggi a Pisa: in programma la 13ª edizione della Ribot Cup, la competizione riservata agli allievi fantini di tutta Europa (in lizza Cieren Fallon per l’Inghilterra, Nathan Crosse e Michael Sheehy per l’Irlanda, tre italiani “export” come Gabriele Malune, Marco Ghiani e Stefano Cherchi, e due invece di... casa come Riccardo Iacopini e Stefano Saiu) e la TQQ di giornata, abbinata all’HP Premio Barbaricina. A Napoli le corse dovrebbero iniziare in ritardo per il ripetersi della protesta dei guidatori campani, come già avvenuto ieri ad Aversa (e lo stesso è accaduto a Torino). Il Coni, d'intesa con il Ministro dello Sport, per il Coronavirus ha disposto la cancellazione di tutti gli eventi sportivi odierni in Lombardia e Veneto: non è dato sapere se il provvedimento riguarderà anche il convegno di corse previsto al trotter della Maura a Milano. Ore 17.15 TQQ a Pisa (g, 6ª corsa, m. 1750 p.g.) Jackpot: Quinté 2.625,84 €. Favoriti: 5-1-12-3-10. Sorprese: 9-8-6. Inizio convegno alle 14.40. Corse anche a Napoli (t, 13.50), Firenze (t, 14.20), Bologna (t, 14.25), Milano (t, 14.30), Castelluccio dei Sauri (t, 15.05). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA - Nel galoppo, dopo la trasferta-lampo in Qatar, ieri a Cagnes sur Mer subito una vittoria per Cristian Demuro (17 nel 2020), con Tawkeel in condizionata. Nel trotto oggi a Vincennes la maratona del Paris: Belina Josselyn tenta un difficile bis contro Davidson du Pont e Delia du Pommereux, per noi ci provano Tony Gio e Tessy d’Ete.

Ieri galoppo a Bordeaux: handicap (16.000 €, m. 2400) 7. Depende. Oggi trotto a Vincennes: Grand Prix de Paris (gruppo 1, 350.000 €, m. 4150) Tony Gio, Tessy d’Ete; Prix de la Mayenne (gruppo 3, 80.000 €, m. 2700) Vipera Killer Gar, Very Joy. Oggi galoppo a Nimes: debuttanti (11.500 €, m. 1900) Cachamay.

SVEZIA - Ieri trotto a Axevalla: Roupéz Profiles Stayerlopp (206.000 sek, m. 3140-3160-3180) 2. Uconn Grif 17.3; STL Klass I - Försök 2 (227.000 sek, m. 2640) 4. Zenzero Jet 16.1.

INGHILTERRA - Lanfranco Dettori subito a segno alla “prima” stagionale in Inghilterra: a Lingfield ha fatto suo il Winter Derby (gruppo 3, 98.370 lst, m. 2000 aw) con Dubai Warrior, magistralmente improvvisato in un percorso di testa inusuale per il cavallo allenato da John Gosden.

QATAR - Luca Maniezzi (8 vittorie nella stagione) e l’allenatore Stefano Ibido (7) protagonisti a Doha anche nella giornata clou dell’HH Amir Sword Festival: hanno colpito con il 4 anni Dark Pursuit (nella foto) nel Dukhan Sprint (gruppo 2, 250.000 $, m. 1200), in cui Ivan Rossi s’è piazzato terzo con Shobrom. Andrea Atzeni appena decimo con Stone Circle nell’Al Biddah Mile (gruppo 2, 200.000 $, m. 1600).

STATI UNITI - Ieri a Santa Anita un’altra vittoria per Umberto Rispoli (22 nel 2020), con Kiss Today Goodbye a 8/1 in una “maiden special weight”.

PALERMO - È stata fissata per martedì alle ore 10.30 la consegna della Favorita da parte del Comune di Palermo alla Sipet srl, la società che s’è aggiudicata la concessione della gestione dell’ippodromo per 30 anni. Nel frattempo, nell’ultimo periodo il Comune s’è adoperato in lavori per il ripristino della struttura. Le corse, tuttavia, non dovrebbero riprendere prima di qualche mese.