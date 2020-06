21/6/2020 Ippicanews

Dopo il via libera della Regione Lazio alla ripartenza delle agenzie di scommesse, da oggi porte aperte al pubblico anche all’ippodromo Capannelle, ovviamente nel rispetto del protocollo-Covid 19: quasi una prova generale, come orari (inizio alle ore 15.20) e tutto il resto, in vista del Derby Day del 12 luglio (ma nel frattempo per il trotto il 29 giugno ci saranno i GP Triossi e Turilli). Ricordiamo che Siracusa ha riaccolto gli spettatori da venerdì, Napoli da ieri, Bologna da oggi, Taranto da domani e Trieste da martedì.

OGGI - Ore 19 TQQ a Roma (g, 7ª corsa, m. 1000 p.d.) Jackpot: Quinté 3.253.69 €. Favoriti: 1-5-3-6-7. Sorprese: 9-11-8. Inizio convegno alle 15.25. Corse anche a Merano (ost/g, 14.45), Milano (g, 14.50), Bologna (t, 15.50), Torino (t, 16.55). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Siracusa: Tris 10-1-8, 324,17 € per 54 vincitori; Quarté 10-1-8-7, 2.471,23 € per 2 vincitori; Quinté 10-1-8-7-3, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Compiegne una vittoria per Cristian Demuro (48 nel 2020), con Wally in condizionata, e a Marsiglia una per Antonio Orani (11), con The Room in handicap. Nel trotto, oggi a Vincennes ci sarà il rientro di Face Time Bourbon nel Balliere, contro Bold Eagle e i due Pommereux, Delia ed Enino, a quasi quattro mesi dal vittorioso Selection. Da oggi si torna quindi a correre negli ippodromi di Parigi e delle altre “zone rosse” vicine alla capitale, tuttavia si andrà avanti a porte chiuse in tutta la Francia fino al 10 luglio. Intanto però è stato lanciato un allarme-Covid per la Normandia, che potrebbe diventare a sua volta “zona rossa” nei prossimi giorni.

Ieri trotto a Reims: course E (15.000 €, m. 2550-2575) 4. Choco Ben Max 13.7. Ieri galoppo a La Teste de Buch: handicap (15.000 €, m. 1900) 2. Blue Link, 3. Perego. Ieri galoppo a Compiegne: reclamare (19.000 €, m. 1800) 3. Saga Timgad (ricomprato per 22.850 €); condizionata (27.000 €, m. 1400) 7. Cirona. Oggi trotto a Vincennes: course E (37.000 €, m. 2100) Valzer di Poggio, Victor Chuc Sm, Up Right Bi, Volver As; Prix René Balliere (gruppo 1, 145.000 €, m. 2100) Face Time Bourbon, Zefir Gar; Prix de Grasse (gruppo 3, 70.000 €, m. 2850) Very Joy, Vipera Killer Gar. Oggi trotto a Sable sur Sarthe: course G (11.000 €, m. 2825-2850) Havane de Busset; course G (11.000 €, m. 2825-2850) Hayek d’Am. Oggi galoppo a Lione: maiden (14.000 €. m. 1350) Thorin Oakenshield; handicap (15.000 €. m. 1600) Homesweethome. Oggi galoppo a Tolosa: maiden (10.000 €. m. 2100) Reve de Dame; reclamare (8.000 €. m. 2400) Rajsa Billy; condizionata (11.000 €. m. 2400) Kho Lak. Oggi ostacoli a Nancy: handicap (36.000 €, m. 4000 siepi) Seppeltsfield.

SVEZIA - Doppietta italiana ieri a Rattvik, con training e guida di Bjorn Goop: Zaffiro Roc ha conquistato per dispersione la prima vittoria in Svezia dopo il promettente quarto posto dell’esordio, Anthara Bi (nella foto) in rimonta ha centrato la quinta vittoria da queste parti. Tutti e due erano netti favoriti al tot locale.

Ieri trotto a Rattvik: P21-lopp (29.100 sek, m. 2140-2160) 1. Zaffiro Roc (prop. Scud. Sant’Eusebio) 13.5; Breeders' Crown-Fyraåriga Ston (222.000 sek, m. 2140) 1. Anthara Bi (prop. Union Perfect srl) 13.5. Ieri trotto a Skelleftea: Stonas Midsommarkrans (109.000 sek, m. 2140-2160-2180) Zeki Font rp. Oggi trotto a Kalmar: KalmarPosten-Spårtrappa (74.200 sek, m. 2140) Atena Risaia Trgf; STL Stoeliten (227.000 sek, m. 2140) Une Etoile Gar; STL Silverdivisionen (256.500 sek, m. 2140) Zap di Girifalco; STL Klass I (227.000 sek, m. 1640) Zodian Dany Grif.

COREA DEL SUD - Dopo quattro mesi di stop da Covid-19, ieri sono riprese le corse in Corea del Sud: a Seul aveva quattro partenti anche l’allenatore Luigi Riccardi, che ha ottenuto un secondo posto con Old Blade, un terzo con Choego Camp e un quarto con Flash Jet.

STATI UNITI - Ieri a Santa Anita Park una vittoria per Umberto Rispoli (48 nel 2020), con Moonhall Milly in una "maiden special weight”, e due terzi posto in "graded” con Querelle nelle Wilshire Stakes (gruppo 3, 100.000 $, m. 1600) e con Howbeit nelle Lazaro Barrera Stakes (gruppo 3, 100.000 $, m. 1300 dirt).