Milano, Maurizio Acquaviva brilla nel Premio Bimbi

MILANO – Si è da poco conclusa una grande domenica all’ ippodromo di San Siro . Dopo il Derby Day di galoppo e il Gran Premio Nazionale e il Tino Triossi nella notturna di giovedì – che ha chiuso la prima parte della stagione di trotto – sulla pista in erba dell’impianto meneghino è andata in scena la 37ª giornata di galoppo : una riunione di otto prove che ha regalato spettacolo e numerosi spunti tecnici di particolare interesse.

Un convegno a forti tinte rosa perché al centro dell’attenzione c’erano tre prove riservate alle femmine: quella più importante era il Premio Del Giubileo, Gruppo 3 di Classe 1, con le cavalle di 4 anni ed oltre impegnate sui 2.000 metri in pista grande, e le due Listed di Classe 1 per Premio Mario e Vittorio Crespi Morbio con le 2 anni sui 1.200 metri in pista dritta, e il Premio XCVII Royal Mares con le 3 anni ed oltre sui 1.600. Era attesa anche la maiden del Premio Bimbi, la Listed di classe 1 per maschi e castroni di 2 anni sui 1.200 metri.

Nel Premio Giubileo deludeva Sioux Life, tra le protagoniste più attese, con la tedesca Bella Sinfonia che attaccava all’esterno prendendo subito margine chiaro e stravincendo in lungo e in largo. Prestazione con progresso ampiamente annunciato per la vincitrice, che sulla distanza pare proprio poter offrire molto di più. Tra le femmine giovanissime del Crespi Morbio arrivo intenso, serrato e spettacolare, con il guizzo giusto di Charme Bear, che respingeva l’estremo attacco di Give You My Love di fuori e di Easy Pisa di dentro, con la portacolori della scuderia del magnate americano Mike Repole che era passata in corsa e veniva battuta dalle due largo solo negli ultimissimi metri.

Per le miler delle Royal Mares colpaccio di Moonhall Church che scappata via alla partenza e poi era in grado di gestire un bel margine di vantaggio, svincolandosi dai tentativi di Love Words prima e dell’inglese Sunlit Uplands poi, senza neanche troppi patemi a dirla tutta. Sempre per la generazione più giovane c’era pure il Premio Bimbi, listed gemella del Crespi Morbio al maschile, con perentorio successo di Maurizio Acquaviva, il pupillo della scuderia “Olio e Cavalli” dell’imprenditore Emanuele Grimaldi, imbattuto in tre sortite, che producendosi in ulteriore progresso sparava un’ottima accelerazione al primo traguardo e passando all’interno ai 100 metri scarsi su Devastante e Titashadow, finiti al fotofinish dopo strenua lotta.

La prossima giornata di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro è martedì 16 giugno con in programma il Premio Tramuschio, il Premio Boffalora e il Premio San Siro Sprint Finale; a seguire l’attesissima giornata di domenica 21 con in pista le Oaks d'Italia Tattersalls, il Premio UAE President Cup, il Gran Premio di Milano, il Premio Carlo Vittadini, il Premio Coppa d'Oro Trofeo N.B.F Lanes e il Premio Bersaglio Trofeo Marco Bozzi Bloodstock.

