Chilivani, sabato di prestigio internazionale

SASSARI - L’ Ippodromo di Chilivani si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione agonistica con l’undicesima giornata della Riunione Primaverile 2026. Un programma di assoluto prestigio che porterà in pista sette corse, cinque delle quali di livello classico e internazionale, richiamando alcuni tra i migliori soggetti del panorama anglo-arabo e purosangue arabo.

La serata si aprirà alle 19.15 con il Premio San Giuliano – Alghero – Trofeo Fondo Italiano dell’Allevamento EBF, condizionata di Classe 2 riservata ai puledri di due anni sui 1200 metri. Una corsa particolarmente interessante perché offrirà un nuovo confronto tra alcuni dei giovani soggetti più promettenti della generazione. Tra i cavalli maggiormente seguiti figurano Baia Sancho, Furia de L’Alguer e Ilgobbodinotredame, indicati tra i riferimenti tecnici della prova.

Alle 19.50 entrerà nel vivo il programma internazionale con il Gran Premio Confederazione Internazionale dell’Anglo-Arabo, prova classica sui 1800 metri riservata agli anglo-arabi di tre anni qualificati a fondo inglese. Una corsa che metterà a confronto alcuni dei migliori rappresentanti della nuova generazione, tra cui Ida de Bonorva, Ienry Mouth e Incantu Pejfughesu.

Il terzo appuntamento della serata sarà il Premio ANICA – XXV Omnium del Purosangue Arabo, riservato ai purosangue arabi nati in Sardegna di quattro, cinque e sei anni. La corsa vedrà in pista soggetti di grande esperienza come Faula di Gallura, Giulio Cesare e Granata, protagonisti di una delle prove storicamente più prestigiose del calendario dedicato all’allevamento isolano.

Dopo le prove classiche dedicate alle razze arabe, il programma proseguirà con il Premio Città di Ozieri, condizionata di Classe 3 sui 1800 metri. In pista diversi nomi ben conosciuti dal pubblico dell’Ippodromo di Chilivani, tra cui Barno, Lohengrin e Tamalo Billy, protagonisti di un confronto che si annuncia particolarmente equilibrato e spettacolare.

Alle 21.35 sarà la volta del Gran Premio ASVI Sardegna – Internazionale, riservato agli anglo-arabi di tre anni qualificati a fondo arabo. Una delle corse più attese della stagione, con al via soggetti che hanno già saputo distinguersi nelle precedenti giornate come Idealuna, Incanto Fatato e Inchimbe.

Grande attesa anche per il Gran Premio dell’Anglo Arabo, tradizionale confronto tra i migliori anglo-arabi anziani sulla distanza dei 1800 metri. Brigadore, Carmelino, Faida D’Onore, Fallabella e Galante Mularzesu guideranno un campo partenti di elevata qualità tecnica che promette spettacolo fino agli ultimi metri.

A chiudere la serata sarà il Gran Premio Unione Ippica del Mediterraneo – Internazionale, classica per purosangue arabi di tre anni che sarà preceduta dalla tradizionale sfilata dei partecipanti. In pista Hittal, Invicta e Itria de Zamaglia, protagonisti di una corsa che assegnerà uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’intera stagione ippica sarda.

L’undicesima giornata rappresenta il momento centrale della primavera ippica a Chilivani, una serata che unisce tradizione, allevamento, selezione genetica e competizione internazionale, confermando ancora una volta il ruolo dell’Ippodromo di Chilivani tra i principali punti di riferimento dell’ippica mediterranea.